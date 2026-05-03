Incendio destruye laboratorio en campus de la Universidad del Sur de Florida

Bomberos trabajan para extinguir el fuego en un laboratorio de la Universidad del Sur de Florida. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio registrado la noche del sábado destruyó un edificio de laboratorios en el campus de la Universidad del Sur de Florida, mientras bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas, informó la agencia AP.

El siniestro obligó a evacuar la zona y generó densas columnas de humo desde el laboratorio de ciencias marinas, visibles a varios kilómetros. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni liberación de materiales peligrosos, lo que evitó un impacto mayor en la comunidad universitaria.

El presidente de la universidad, Moez Limayem, indicó que el edificio podría considerarse una pérdida total, debido a la magnitud de los daños estructurales ocasionados por el fuego.

"Los equipos de recuperación están trabajando con la Facultad de Ciencias Marinas para evaluar qué materiales y equipos de investigación pueden ser salvados", explicó Limayem en un comunicado dirigido a estudiantes y personal.

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Impacto académico y medidas de recuperación

De acuerdo con la agencia, las autoridades informaron que la causa del incendio aún está bajo investigación, mientras especialistas en seguridad y bomberos continúan inspeccionando la zona para determinar el origen del siniestro.

El edificio albergaba importantes proyectos de investigación vinculados al estudio de ecosistemas marinos, por lo que la universidad evalúa el impacto académico y científico de la pérdida, así como posibles alternativas para reanudar las labores.

Asimismo, las clases y exámenes previstos en el laboratorio afectado serán reubicados en otras instalaciones del campus, como parte de un plan de contingencia para garantizar la continuidad del calendario académico.

La administración universitaria también señaló que en los próximos días ofrecerá más detalles sobre el alcance de los daños y las medidas que se adoptarán para la recuperación de las operaciones.