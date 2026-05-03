Cinco jugadores de pickleball fallecen tras accidente de avioneta en Texas

Restos de la aeronave, un Cessna 421C estrellada en una zona boscosa de Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Una avioneta que transportaba jugadores de pickleball se estrelló en una zona boscosa de Texas, dejando un saldo de cinco fallecidos, informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, el accidente ocurrió la noche del jueves en Wimberley, a unos 64 kilómetros al suroeste de Austin, según el Departamento de Seguridad Pública estatal.

"El piloto y los cuatro pasajeros a bordo fueron declarados fallecidos en el lugar del accidente", indicó el sargento Billy Ray.

Detalles confirmados del accidente aéreo

Las víctimas, cuyos nombres no han sido revelados, eran miembros del Amarillo Pickleball Club y se dirigían a un torneo en New Braunfels. El evento fue cancelado tras la tragedia, y los organizadores informaron que realizarán un acto en memoria de los fallecidos, informó AP.

De acuerdo con registros de vuelo, la aeronave, un Cessna 421C, había despegado desde Amarillo con destino al aeropuerto de New Braunfels. Imágenes aéreas difundidas por medios locales muestran el avión completamente destruido entre árboles en una zona montañosa.

Testigos en el área relataron haber escuchado un fuerte estruendo momentos antes del impacto. Una residente cercana aseguró que sintió vibraciones en su vivienda, lo que la llevó a alertar a las autoridades de inmediato.

Según reportes del control de tráfico aéreo, la aeronave comenzó a moverse de forma errática antes de desaparecer del radar. Incluso, se registró la activación de una señal de emergencia, lo que permitió a los equipos de rescate ubicar el lugar del siniestro.

Según AP, las condiciones climáticas también son parte de la investigación. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la zona presentaba nubosidad al momento del accidente y que horas después se registraron tormentas eléctricas.

Reacciones y acciones oficiales tras la tragedia

Un segundo avión que también viajaba desde Amarillo al mismo torneo logró aterrizar sin inconvenientes, según informaron las autoridades.

La investigación del caso está a cargo de agencias federales, que buscan determinar las causas exactas del accidente, mientras la comunidad del pickleball en Texas expresó su consternación por la pérdida de los jugadores, a quienes describieron como entusiastas y activos participantes en torneos regionales.