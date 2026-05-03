Policía de Nueva York divulga video de hombre abatido tras ataque con machete en Grand Central

La policía investiga el lugar de los hechos tras un presunto apuñalamiento y tiroteo en la estación de metro Grand Central de Nueva York el sábado 11 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de la ciudad de Nueva York publicó un video captado por cámaras corporales que muestra el momento en que agentes disparan y matan a un hombre armado con un machete tras un ataque ocurrido el mes pasado en una estación de metro de Grand Central, según informó la agencia AP.

Las imágenes, difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), muestran a los oficiales enfrentándose a Anthony Griffin, de 44 años, luego de que apuñalara a tres personas en la estación 42nd Street-Grand Central, conectada con la Grand Central Terminal.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana del 11 de abril, cuando los detectives Ryan Giuffre y Anthony Manetta se encontraron con el sospechoso portando un arma blanca mientras subía por una escalera.

The NYPD has released bodycam video of a deadly police shooting at the Grand Central subway station.



The shooting took place last month, when officers confronted Anthony Griffin, 44. Griffin had a machete and had slashed three people.



The bodycam video shows the moments leading... pic.twitter.com/BFrw1yIvFH — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) May 2, 2026

Enfrentamiento con el sospechoso

En el video se observa cómo los agentes le ordenan en repetidas ocasiones que suelte el cuchillo, mientras intentan calmar la situación. Sin embargo, el hombre continuó avanzando hacia ellos con el arma en alto.

"Nadie quiere hacerte daño... Baja... Podemos hablar de esto", se escucha decir a uno de los oficiales antes de abrir fuego.

Según el reporte, Griffin también gritó frases incoherentes, como "No quiero estar aquí. Dispárenme" y "Soy Lucifer", mientras se acercaba a los agentes.

Ante la persistencia de la amenaza, uno de los detectives disparó en dos ocasiones, impactando al individuo, quien cayó al suelo y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.

Reacciones del NYPD y estado de las víctimas

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, indicó que los agentes le ordenaron al hombre soltar el arma al menos 20 veces antes de usar la fuerza letal.

"Nuestros agentes se enfrentaron a un individuo armado que ya había herido a varias personas y seguía representando una amenaza", expresó.

Las tres víctimas —dos hombres de 84 y 65 años, y una mujer de 70— sufrieron heridas graves, incluyendo laceraciones en la cabeza y una fractura de cráneo, aunque ninguna fue considerada potencialmente mortal.

El caso continúa bajo revisión mientras las autoridades analizan el uso de la fuerza en el incidente ocurrido en una de las estaciones más transitadas de la ciudad.