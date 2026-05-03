Un tiroteo que derivó en un accidente en Lawrence deja a un dominicano y su novia muertos

Un joven de origen dominicano, identificado como Alexander Carvajal Mena, de 20 años, falleció tras resultar gravemente herido en un tiroteo que derivó en un accidente de tránsito en Lawrence, Massachusetts.

Según reportó NBC Boston, la Policía y la Fiscalía del Condado de Essex informaron que Carvajal Mena viajaba junto a su novia, la cual no fue identificada, también de 20 años. Fueron encontrados con heridas de bala dentro de un vehículo tipo Jeep.

El hecho ocurrió el pasado jueves en la avenida Erving, cerca de la calle Short, alrededor de las 9:21 de la noche.

De acuerdo con los reportes, la joven murió en el lugar del accidente, mientras que el dominicano fue trasladado en helicóptero a un hospital en Boston debido a la gravedad de sus heridas, donde posteriormente falleció.

Investigación en curso

Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el tiroteo y el posterior choque. Hasta el momento, no se ha informado si hay sospechosos ni si una tercera persona estuvo involucrada.

Un video captado por una residente muestra el momento en que los equipos de emergencia intentaban reanimar a, al menos, una de las víctimas dentro del vehículo, en medio de una escena descrita como caótica.

El alcalde de la ciudad, Brian DePena, expresó que el hecho ha generado consternación en la comunidad. "Es un mal momento para la ciudad de Lawrence", afirmó.

Por su parte, el jefe de la Policía local, Maurice Aguiler, indicó que la investigación está a cargo de la fiscalía y que, por ahora, no se busca a ningún sospechoso.

Tras el impacto, dos postes eléctricos resultaron derribados y fueron reemplazados por brigadas de la compañía de energía, mientras continúan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.