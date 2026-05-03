Marco Rubio sorprende como DJ en boda y desata reacciones en redes

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, generó sorpresa y debate en redes sociales tras difundirse un video en el que aparece animando una fiesta familiar como DJ.

Según el Daily Mail, las imágenes fueron compartidas por Dan Scavino, quien explicó que el funcionario se encontraba en una boda privada cuando decidió tomar el control de las mesas de mezcla.

En el video se observa a Rubio saltando, con audífonos puestos, mientras pone música electrónica y levanta el puño junto a los invitados, que reaccionan entre aplausos y gritos.

"Hace unos instantes, entre bastidores... ¡Nuestro gran secretario de Estado también es DJ en bodas!", escribió Scavino en la red social X.

El episodio ocurre en medio de un contexto político activo para Rubio, quien ha ganado protagonismo dentro de la administración del presidente Donald Trump, especialmente por su rol en asuntos internacionales, incluida la política hacia Irán y América Latina.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ´s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding...



Let´s goooooo!!! pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr. (@DanScavino) May 3, 2026

Reacciones y debate público tras el video viral

Según usuarios en redes, una de las canciones que sonó durante la actividad fue "Shiver", del DJ John Summit junto a HAYLA, lo que contribuyó al ambiente festivo que se observa en el video.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos criticaron al funcionario por considerar inapropiado el momento, en medio de tensiones internacionales y preocupaciones económicas, otros defendieron su derecho a participar en actividades personales fuera de su rol público.

Algunos comentarios cuestionaron sus prioridades, señalando el contexto de la política exterior estadounidense, mientras que otros lo respaldaron y calificaron la escena como una muestra de cercanía y normalidad.

Seguidores también bromearon sobre su versatilidad, destacando que Rubio suma este episodio a la lista de funciones que ha desempeñado dentro del gobierno, lo que le ha valido el apodo informal de "Secretario de Todo", según el Mail.

El video se viralizó rápidamente, reforzando la visibilidad de Rubio como una de las figuras más destacadas dentro del panorama político actual, e incluso alimentando especulaciones sobre su futuro político en Estados Unidos.

La escena, en la que el jefe de la diplomacia estadounidense se muestra relajado en un entorno familiar, contrasta con la intensidad de sus responsabilidades, generando un debate sobre los límites entre la vida pública y privada de los altos funcionarios.