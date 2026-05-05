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Actas de Nacimiento
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EE. UU. advierte que la ausencia de documentos originales en una cita consular puede retrasar visas

Es responsabilidad de cada solicitante revisar los requisitos antes de acudir a la entrevista consular para evitar contratiempos

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    EE. UU. advierte que la ausencia de documentos originales en una cita consular puede retrasar visas
    Embajada De Estados Unidos en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    El Consulado de Estados Unidos recordó este martes a los solicitantes de visas de inmigrante y de prometido(a) la importancia de presentarse a su entrevista con todos los documentos civiles originales, especialmente las actas de nacimiento, para evitar retrasos en sus trámites.

    La advertencia forma parte de la columna informativa #PregúntelealCónsul, titulada "No olvide las actas de nacimiento", en la que se enfatiza que la falta de estos documentos puede provocar la reprogramación de la entrevista y, en consecuencia, demoras en el proceso migratorio.

    Según la orientación oficial, todos los solicitantes de visas de inmigrante y de visas tipo K (prometido/a) deben presentar el acta de nacimiento original el día de la entrevista, ya que este documento es esencial para comprobar su identidad.

    Requisitos específicos para categorías IR5 y F4

    Asimismo, en casos específicos como las categorías IR5 —padres de ciudadanos estadounidenses— y F4 —hermanos de ciudadanos estadounidenses—, también se requiere el acta de nacimiento original del peticionario, con el fin de demostrar el vínculo familiar.

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    El Consulado agregó que, en situaciones donde un solicitante de categoría IR5 es pedido por un hijastro ciudadano estadounidense, será necesario presentar además el acta de matrimonio original que respalde la relación.

    • Las autoridades reiteraron que la preparación del expediente es responsabilidad de cada solicitante y exhortaron a revisar cuidadosamente los requisitos antes de acudir a la entrevista consular para evitar contratiempos. 
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