El 67 % de votantes dice que el costo de vida en NY está sin control, según encuesta
La encuesta revela que solo el 31% de los encuestados cree que hay suficientes opciones de vivienda asequible en el estado
El costo de vida en Nueva York sigue siendo una de las principales preocupaciones de sus residentes, con un 67 % de los votantes que considera que la situación está fuera de control, según una encuesta publicada este martes por Siena College.
El estudio, realizado a 806 votantes registrados y publicado este martes, indica que solo un 27 % entiende que el costo de vida va por buen camino, mientras la mayoría cree que empeora.
Esta percepción es compartida a través de líneas partidarias: el 59 % de los demócratas, el 79 % de los republicanos y el 71 % de los independientes coinciden en que los costos son demasiado altos.
Preocupaciones sobre la vivienda
La vivienda también figura entre las mayores preocupaciones. Apenas un 31 % considera que el estado está generando suficientes opciones asequibles, frente a un 57 % que opina lo contrario.
En materia de seguridad, el 53 % de los encuestados cree que los esfuerzos para reducir el crimen van en la dirección equivocada, mientras que un 38 % los valora positivamente. En otros aspectos como educación, medio ambiente, transporte y acceso a salud, las opiniones se encuentran más divididas.
"Aun cuando los demócratas son más optimistas en algunos temas, coinciden con republicanos e independientes en que el costo de vida y la vivienda van en la dirección equivocada", explicó el encuestador Steven Greenberg.
Apoyo a la gobernadora y otros candidatos
Pese a este panorama, la gobernadora Kathy Hochul mantiene ventaja en su aspiración a la reelección, con un 49 % de apoyo frente al 33 % del republicano Bruce Blakeman. Sin embargo, un 64 % de los votantes asegura no conocer al candidato republicano.
En otras contiendas, la fiscal general Letitia James obtiene un 43 % de respaldo para reelegirse, mientras que el 41 % preferiría a otro candidato.
El contralor estatal Tom DiNapoli enfrenta un escenario más incierto: solo el 28 % apoyaría su continuidad en el cargo, mientras que el 43 % no tiene una opinión definida.
La encuesta se realizó entre el 27 y el 30 de abril y tiene un margen de error de ±4.2 puntos porcentuales.