El 67 % de votantes dice que el costo de vida en NY está sin control, según encuesta

Según encuesta de Siena College, 67 % de votantes dice que el costo de vida en NY está sin control. ( FUENTE EXTERNA )

El costo de vida en Nueva York sigue siendo una de las principales preocupaciones de sus residentes, con un 67 % de los votantes que considera que la situación está fuera de control, según una encuesta publicada este martes por Siena College.

El estudio, realizado a 806 votantes registrados y publicado este martes, indica que solo un 27 % entiende que el costo de vida va por buen camino, mientras la mayoría cree que empeora.

Esta percepción es compartida a través de líneas partidarias: el 59 % de los demócratas, el 79 % de los republicanos y el 71 % de los independientes coinciden en que los costos son demasiado altos.

Preocupaciones sobre la vivienda

La vivienda también figura entre las mayores preocupaciones. Apenas un 31 % considera que el estado está generando suficientes opciones asequibles, frente a un 57 % que opina lo contrario.

En materia de seguridad, el 53 % de los encuestados cree que los esfuerzos para reducir el crimen van en la dirección equivocada, mientras que un 38 % los valora positivamente. En otros aspectos como educación, medio ambiente, transporte y acceso a salud, las opiniones se encuentran más divididas.

"Aun cuando los demócratas son más optimistas en algunos temas, coinciden con republicanos e independientes en que el costo de vida y la vivienda van en la dirección equivocada", explicó el encuestador Steven Greenberg.

Apoyo a la gobernadora y otros candidatos

Pese a este panorama, la gobernadora Kathy Hochul mantiene ventaja en su aspiración a la reelección, con un 49 % de apoyo frente al 33 % del republicano Bruce Blakeman. Sin embargo, un 64 % de los votantes asegura no conocer al candidato republicano.

En otras contiendas, la fiscal general Letitia James obtiene un 43 % de respaldo para reelegirse, mientras que el 41 % preferiría a otro candidato.

El contralor estatal Tom DiNapoli enfrenta un escenario más incierto: solo el 28 % apoyaría su continuidad en el cargo, mientras que el 43 % no tiene una opinión definida.

La encuesta se realizó entre el 27 y el 30 de abril y tiene un margen de error de ±4.2 puntos porcentuales.