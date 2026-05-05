A juicio el acusado de asesinar a dominicana en el Bronx y fingir un asalto para ocultar el crimen

Este martes 5 de mayo será presentado ante la Corte Criminal de El Bronx el hombre acusado de asesinar a su pareja, la dominicana Anthonella Contreras Linares, tras apuñalarla brutalmente y fingir un asalto para ocultar el crimen, en un hecho ocurrido en septiembre de 2025.

Se trata de Franklin Batallas, de 44 años, quien enfrenta cargos de asesinato, agresión y posesión ilegal de un arma, según informó la fiscalía de El Bronx.

De acuerdo con las autoridades, el acusado apuñaló brutalmente a Contreras Linares, de 30 años, mientras ambos se encontraban dentro de un vehículo.

Tras el ataque, condujo sin rumbo fijo hasta llegar a un hospital, donde la mujer fue declarada muerta.

El hecho ocurrió la noche del 15 de septiembre en las cercanías de Park Drive y City Island Road.

Durante la lectura de cargos, el fiscal adjunto Che Van-Eer explicó que Batallas detuvo el vehículo en un área apartada de Pelham Bay Park alrededor de las 8:10 de la noche, donde presuntamente atacó a la joven en el rostro y el cuello.

"El acusado no llamó al 911, sino que condujo haciendo múltiples giros en U de manera errática antes de finalmente llegar al Hospital Montefiore New Rochelle, donde la víctima fue declarada muerta", indicó el fiscal.

Aunque Batallas aseguró en un inicio que ambos habían sido víctimas de un asalto y que él intentó defenderse de supuestos atacantes —versión que incluía que también resultó herido en un brazo—, las autoridades sostienen que no hay evidencia que respalde ese relato y lo señalan como el responsable del crimen.

Según reportes, el hombre fue arrestado alrededor de la 1:00 de la tarde del 19 de Septiembre 2025, luego de confirmarse que la víctima presentaba múltiples heridas en la cara, el cuello y el cuerpo.

Reacciones y contexto social

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido el motivo del ataque. El caso continúa bajo investigación mientras familiares de la víctima exigen justicia por la muerte de la joven dominicana.

A varios meses del crimen, el caso sigue generando consternación, especialmente entre la comunidad dominicana en Nueva York, que lamenta la pérdida de otra joven en circunstancias violentas.