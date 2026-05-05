Periodista dominicana y su madre fallecen en un incendio en el Alto Manhattan

La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, fallecieron la madrugada del lunes tras un incendio registrado en un edificio de apartamentos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, fallecieron la madrugada del lunes tras un incendio registrado en un edificio de apartamentos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, Nueva York.

Díaz, quien trabajó para People en Español durante varios años, perdió la vida junto a su progenitora mientras intentaban escapar de las llamas. En el siniestro también murió una tercera persona, mientras que al menos 14 resultaron heridas y cerca de un centenar de residentes quedaron desplazados.

Según las autoridades, el fuego se originó en el primer piso del edificio de seis niveles y se propagó rápidamente a través de la escalera interior hasta alcanzar el techo. Para sofocar el incendio, fue necesario desplegar a unos 200 bomberos.

De acuerdo con reportes, madre e hija quedaron atrapadas por la humareda mientras intentaban huir por la escalera interna del inmueble, lo que les impidió ponerse a salvo.

En contraste, el padrastro de la periodista logró escapar utilizando la escalera de incendios exterior.

Trayectoria y origen

Yolaine Díaz era oriunda de Bonao, en la República Dominicana, y emigró a Nueva York durante su adolescencia. Se formó en periodismo en Lehman College y desarrolló una carrera de más de 15 años en People en Español, donde inició como pasante hasta convertirse en editora digital en las áreas de moda y belleza.

"Yolaine fue una viajera incansable, una mujer que supo abrazar cada oportunidad que la vida le ofreció", expresó Kika Rocha, exdirectora de Moda y Belleza de People en Español.

Investigación en curso

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, el fuego se desató poco antes de las 12:30 de la madrugada de este lunes, en la residencia ubicada en la calle Dyckman, cerca de Broadway.

El jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, explicó que el fuego avanzó por la única escalera del edificio desde la planta baja, lo que complicó las labores de evacuación de los residentes.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas y permanecen bajo investigación. No obstante, según reportes de The New York Times, la ciudad había emitido más de un centenar de infracciones contra el propietario del edificio, la empresa SB Dyckman LLC, incluyendo al menos 15 en el último año.