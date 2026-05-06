El Departamento de Justicia busca destituir jueces de inmigración que retrasan procesos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que buscará destituir a jueces de inmigración que, según el Gobierno del presidente Donald Trump, retrasen procesos o no apliquen correctamente la ley migratoria, en medio del impulso de la administración para acelerar las deportaciones masivas.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó durante la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix que el Gobierno pretende reducir el atraso de aproximadamente 3.7 millones de casos acumulados en los tribunales de inmigración.

"Uno presta juramento y no tiene permitido tomar decisiones basadas en lo que parecen ser simplemente compasión o caprichos", declaró Blanche a The Associated Press.

"Si hay jueces que no aplican la ley como debe aplicarse, que demoran indebidamente los procesos y que tienen un retraso inaceptable, entonces vamos a intentar encontrar a otra persona para ocupar ese puesto".

Prioridades de la administración Trump

La administración Trump ha convertido las deportaciones en una prioridad central de su agenda migratoria, reforzando operativos, ampliando centros de detención y aumentando la contratación de agentes de inmigración.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional lidera la ejecución de las deportaciones, los tribunales de inmigración dependen directamente del Departamento de Justicia, lo que otorga al fiscal general amplias facultades sobre los jueces migratorios.

Durante el actual mandato de Trump, decenas de jueces de inmigración han sido removidos de sus cargos. Críticos de la administración sostienen que muchos fueron apartados por aprobar solicitudes de asilo y cuestionan que se esté priorizando la rapidez sobre las garantías procesales.

Críticas a la administración

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración señaló anteriormente que la administración está "desmantelando sistemáticamente las garantías procesales" en los tribunales migratorios.

Blanche rechazó esas críticas y defendió que las medidas adoptadas se ajustan a la ley. También afirmó que el Departamento de Justicia ha incrementado el uso de procesos de "desnaturalización", mecanismo utilizado para retirar la ciudadanía a personas acusadas de haber obtenido beneficios migratorios mediante fraude.

"Esa es una de las herramientas que estamos utilizando de forma intensiva y que no se había utilizado con tanta intensidad en el pasado", sostuvo Blanche.