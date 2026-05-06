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FBI investiga fuentes de artículo sobre problemas con alcohol de su director

La investigación sobre estas filtraciones es inusual en la medida en que no se deriva de la divulgación de información clasificada

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    FBI investiga fuentes de artículo sobre problemas con alcohol de su director
    El director del FBI, Kash Patel, demandó por difamación a la revista estadounidense The Atlantic por un artículo que afirma que bebe en exceso con frecuencia. (EFE)

    El FBI ha abierto una investigación sobre las filtraciones en las que se basa un artículo en el que se informa que el director de la policía federal estadounidense, Kash Patel, tiene problemas con el consumo de alcohol, informó el canal MS Now.

    Un portavoz del FBI negó estar investigando el origen de esta información ni a la autora del mismo.

    Patel presentó en abril una demanda por difamación contra la revista The Atlantic y la periodista autora del artículo, Sarah Fitzpatrick, según el cual se encontraba en el punto de mira del gobierno debido a "episodios de consumo excesivo de alcohol" y "ausencias inexplicables".

    • La investigación sobre estas filtraciones es inusual en la medida en que no se deriva de la divulgación de información clasificada y se centra en las revelaciones hechas a una periodista, subrayan las fuentes citadas por MS Now.

    "Si se confirma, una investigación penal del FBI sobre filtraciones dirigidas a nuestra periodista representaría un ataque contra la prensa libre y la Primera Enmienda de la Constitución", que garantiza la libertad de expresión, dijo en comunicado el redactor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

    Reacciones oficiales y declaraciones del FBI y The Atlantic

    "No nos dejaremos intimidar por investigaciones ilegítimas u otros actos de represalia por motivos políticos", añadió.

    Consultado por la AFP, un portavoz del FBI desmintió categóricamente la existencia de tal investigación.

    "Es completamente falso. No existe ninguna investigación de este tipo y la periodista a la que se refiere no es objeto de ninguna investigación", aseguró el portavoz del FBI.

    El funcionario de la policía federal acusó a los medios de "hacerse las víctimas" cuando se cuestionan sus informaciones procedentes de fuentes anónimas.

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