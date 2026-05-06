Incendio eléctrico mantendrá cerrado hasta el 17 de mayo teatro de Broadway

Camiones de bomberos estacionados frente al Teatro Eugene O'Neill en Nueva York el lunes 4 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Teatro Eugene O'Neil, en Manhattan o el teatro de Broadway como es famosamente conocido permanecerá cerrado hasta el próximo 17 de mayo debido a los daños ocasionados por un incendio eléctrico, es por esto que el musical "El libro del mormón" se mantendrá suspendido, informó la agencia AP.

La producción informó que todas las funciones programadas hasta esa fecha fueron canceladas mientras avanzan las reparaciones en el recinto. Los espectadores que adquirieron boletos serán contactados para gestionar reembolsos o reprogramar sus entradas.

En un comunicado conjunto, ATG Entertainment y la producción del musical indicaron que trabajan junto a expertos del sector para restaurar el edificio lo antes posible. Además, agradecieron la rápida intervención del Departamento de Bomberos de Nueva York y del personal de emergencia.

El incendio ocurrió el pasado 4 de mayo en una sala eléctrica del teatro y provocó daños significativos en la estructura, según explicó David Simms, subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Las autoridades indicaron que el fuego afectó principalmente el cuarto piso y una trastienda donde se almacenaban equipos de iluminación y lámparas colgantes. También se reportaron daños provocados por el agua utilizada para extinguir las llamas.

Investigación en curso

Hasta el momento, la causa del incendio continúa bajo investigación.

"El Libro de Mormón" es uno de los musicales más exitosos y duraderos de Broadway, con más de 5,000 funciones desde su estreno en 2011 en el Teatro Eugene O´Neill.

El recinto, inaugurado en 1925, ha albergado producciones emblemáticas como "Sweeney Todd", "La gata sobre el tejado de zinc caliente" y el musical "Spring Awakening".