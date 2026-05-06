Lo que dejó la tragedia de Yolaine Díaz sobre cómo escapar de un incendio

En medio del humo denso, madre e hija intentaron escapar por esa vía, pero no lograron salir. En contraste, su padrastro sobrevivió al utilizar una escalera de incendios exterior. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de la periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre en un incendio en un edificio residencial de Nueva York la madrugada del lunes no solo enluta a la comunidad, también deja preguntas urgentes sobre cómo reaccionar ante una emergencia que, en cuestión de minutos, puede volverse incontrolable.

Según los reportes, el fuego comenzó en el primer piso de un edificio de seis niveles y avanzó rápidamente por la escalera interior, convirtiéndola en una especie de chimenea.

En medio del humo denso, madre e hija intentaron escapar por esa vía, pero no lograron salir. En contraste, su padrastro sobrevivió al utilizar una escalera de incendios exterior.

La diferencia fue una decisión tomada en segundos.

Lo que sí puede hacer la diferencia

En medio del caos, hay acciones simples que pueden salvar vidas, pero que muchas veces no se conocen o no se piensan a tiempo. El primer paso es mantener la calma, aunque parezca imposible.

El pánico hace que se pierdan segundos valiosos y se tomen decisiones apresuradas. Identificar dónde está el fuego y hacia dónde se mueve el humo puede ayudar a elegir mejor la ruta de salida.

Las escaleras suelen ser la opción más lógica, pero no siempre la más segura. Si el incendio se origina en niveles inferiores, como ocurrió en este caso, el humo tiende a subir rápidamente por ese mismo espacio. En esas condiciones, bajar por la escalera interior puede ser más peligroso que quedarse.

Por eso, es vital evaluar alternativas: salidas secundarias, escaleras exteriores o rutas de evacuación menos expuestas. Hay reglas que no cambian: nunca usar ascensores durante un incendio, desplazarse agachado para evitar inhalar humo y cubrir nariz y boca con un paño, si es posible húmedo.

Antes de abrir cualquier puerta, un gesto puede evitar una tragedia mayor: tocar el pomo con el dorso de la mano. Si está caliente, no es seguro continuar por ahí.

Cuando salir no es posible

No siempre escapar es una opción inmediata. Si el humo bloquea las salidas, intentar atravesarlo puede ser fatal. En esos casos, la recomendación es buscar refugio en una habitación alejada del fuego, cerrar la puerta y sellar las rendijas con telas o toallas, si son húmedas mucho mejor, para impedir que entre el humo.

Si hay una ventana, es importante hacerse visible y llamar a emergencias indicando la ubicación exacta.

Cada puerta cerrada entre la persona y el incendio puede ganar tiempo. Y en una situación así, el tiempo lo es todo.

Prevenir también es proteger

Aunque muchas veces se ve como algo lejano, los incendios domésticos son más comunes de lo que se cree. Evitar sobrecargar enchufes, vigilar lo que se cocina, revisar instalaciones de gas y mantener materiales inflamables lejos del calor son medidas básicas que pueden evitar tragedias.

Lo ocurrido no es solo una noticia. Es un recordatorio. Porque en un incendio, la rapidez del fuego no deja margen para improvisar. Y como mostró este caso, la ruta que se elige para escapar puede ser la diferencia entre contarlo o no.