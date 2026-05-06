Agentes de inmigración arrestan a tripulantes de crucero de Disney en California

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) irrumpieron en un crucero de Disney que atracaba en San Diego, California, y arrestaron a varios miembros de la tripulación frente a pasajeros que observaban atónitos la escena. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) irrumpieron en un crucero de Disney que atracaba en San Diego, California, y arrestaron a varios miembros de la tripulación frente a pasajeros que observaban atónitos la escena.

El operativo ocurrió a bordo del barco Disney Magic mientras se realizaban labores de desembarque. Testigos relataron a NY Post que los agentes esposaron a empleados que aún vestían sus uniformes de trabajo.

Una pasajera, identificada como Dharmi Mehta, captó en video el momento y explicó que uno de los detenidos había sido su mesero durante el viaje de cinco días realizado el mes pasado. Según su testimonio, algunos trabajadores llevaban blazer y corbata, mientras que otros aún tenían puestos sus uniformes de cocina con sus identificaciones visibles.

Mehta calificó la situación como "realmente inquietante" y expresó preocupación por el destino de los detenidos, señalando que aparentemente no pudieron llevarse sus pertenencias. "¿Cómo va a comunicarse con su familia? ¿Saben ellos que no regresará al barco hoy?", cuestionó.

La pasajera también afirmó haber visto cómo los agentes federales trasladaban a los tripulantes en una furgoneta blanca. De acuerdo con grupos de defensa de inmigrantes, al menos 10 trabajadores del crucero de Disney fueron arrestados, mientras que otros cuatro habrían sido detenidos al día siguiente en otra embarcación.

Reacciones de organizaciones proinmigrantes

Organizaciones proinmigrantes denunciaron que no se trata de un hecho aislado. Benjamin Prado, del grupo Unión del Barrio, aseguró que este tipo de operativos se ha vuelto cada vez más frecuente en San Diego y en otras partes del país.

Además, indicaron que otros cuatro marineros habrían sido detenidos en el crucero Holland America MV Zaandam.

Aclaraciones del puerto de San Diego

Por su parte, el puerto de San Diego aclaró que la policía local no participó en las detenciones. Un portavoz indicó que el Departamento de Policía Portuaria no recibió llamadas relacionadas con estos incidentes y que, conforme a la ley estatal, no interviene en operativos migratorios.

Un abogado marítimo consultado señaló que las autoridades "seguramente tenían motivos" para realizar la intervención, aunque indicó que las razones podrían ser diversas.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional y la empresa Disney no han ofrecido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.