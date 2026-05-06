Espaillat alerta sobre recortes a cupones y Medicaid; recibe respaldo de bodegueros en Nueva York

El Congresista Adriano Espaillat junto a Anthony Peña, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA); Radhamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America (UBA); y Francisco Marte, reconocido dirigente del sector bodeguero, presidente de la Asociación de Bodegas y Pequeñas Empresas de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat advirtió sobre el impacto que tendrían los posibles recortes a los programas de asistencia SNAP y Medicaid, al tiempo que recibió el respaldo de líderes de bodegas y supermercados independientes en Nueva York, en un acto que también marca su impulso de cara a las primarias demócratas del 23 de junio.

Durante un encuentro con representantes del sector, Espaillat alertó que una reducción en SNAP —programa de asistencia nutricional— afectaría directamente tanto a las familias de bajos ingresos como a los pequeños comercios que dependen de ese consumo diario.

"SNAP representa menos de siete dólares por persona al día. ¿Quién puede alimentarse de forma digna con esa cantidad?", cuestionó.

Respaldo de líderes de bodegas y supermercados independientes

El legislador también destacó la magnitud del impacto en su distrito, donde, según dijo, unas 488,000 personas dependen de Medicaid y más de 300,000 familias reciben beneficios de SNAP. En ese sentido, reiteró su compromiso de enfrentar cualquier intento de recorte desde el Congreso.

El respaldo al congresista se produjo en el mismo escenario, donde líderes del sector bodeguero y de supermercados valoraron su trayectoria como defensor de estas comunidades.

Entre los presentes estuvieron Anthony Peña, Radhamés Rodríguez y Francisco Marte, quienes representan a miles de comerciantes en barrios como El Bronx, el Alto Manhattan y Harlem.

Los participantes coincidieron en que los recortes a programas sociales no solo golpean a las familias, sino también a una industria que consideran clave para la economía local. En ese contexto, expresaron la necesidad de contar con representación política que defienda tanto a los consumidores como a los pequeños negocios.

El encuentro también evidenció un hecho poco común: la unión de distintas organizaciones del sector, que históricamente habían operado por separado, en torno a una misma causa.

Para Espaillat, esta alianza refuerza la defensa de una industria que, asegura, no solo genera empleos, sino que sostiene la vida económica y social de las comunidades latinas en Nueva York.