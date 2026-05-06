Trump busca frenar pago de US$83 millones a E. Jean Carroll mientras apela ante la Corte Suprema

Composición de fotos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la escritora que lo demanda E. Jean Carroll. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal de apelaciones suspender temporalmente el pago de una indemnización de 83 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, mientras lleva el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, según informó la agencia AP.

La petición fue presentada por su abogado, Justin D. Smith, ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, con el argumento de que Trump sufriría un "daño irreparable" si se ve obligado a entregar el dinero antes de que concluya el proceso judicial.

Antecedentes y decisiones judiciales del caso Carroll

La indemnización fue otorgada por un jurado de Manhattan en enero de 2024, luego de que Carroll demandara al mandatario por difamación.

De acuerdo con AP, previamente, en mayo de 2023, otro jurado determinó que Trump abusó sexualmente de la escritora en un probador de unos almacenes de lujo en Manhattan en 1996 y posteriormente la difamó tras ella hacer públicas sus acusaciones en 2019.

Trump ha negado reiteradamente haber agredido sexualmente a Carroll y asegura que nunca la conoció. También ha sostenido que las acusaciones tienen motivaciones políticas y buscan promover las memorias de la escritora.

Según documentos judiciales, los abogados de Carroll no se opusieron a la solicitud de suspensión, siempre que Trump incremente en 7.4 millones de dólares la fianza ya depositada, para cubrir posibles intereses mientras el caso llega al máximo tribunal.

El equipo legal del presidente argumentó además que existe una "probabilidad razonable" de que la Corte Suprema acepte revisar el caso, particularmente por el planteamiento de Trump de que goza de inmunidad absoluta frente a demandas relacionadas con declaraciones hechas durante su mandato presidencial.

Smith citó además opiniones disidentes emitidas por jueces del Segundo Circuito que cuestionaron la decisión reciente del tribunal de mantener vigente el fallo contra Trump.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, declinó ofrecer comentarios sobre la nueva solicitud presentada por la defensa del mandatario.