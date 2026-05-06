Voluntario cede sus zapatos a triatleta de origen dominico en el Iroman Texas y gana la carrera

La triatleta y entrenadora dominico-argentina Brenda Sofía Schaupp protagonizó un emotivo momento durante la competencia de Ironman Texas, una de las pruebas más exigentes del triatlón a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La triatleta y entrenadora dominico-argentina Brenda Sofía Schaupp protagonizó un emotivo momento durante la competencia de Ironman Texas, una de las pruebas más exigentes del triatlón a nivel mundial.

El evento forma parte del circuito Ironman, conocido por sus competencias de larga distancia que combinan natación, ciclismo y maratón.

En el caso de un Ironman completo, los atletas deben completar 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie, lo que lo convierte en una verdadera prueba de resistencia física y mental.

En medio de ese desafío, Schaupp vivió un imprevisto cuando su calzado se rompió a mitad del recorrido. Fue entonces cuando Roland Panjaitan, un voluntario que se encontraba en un punto de abastecimiento, notó la situación y, sin dudarlo, decidió ayudarla.

Sin conocer quién era la atleta, Panjaitan le entregó sus propios tenis para que pudiera continuar. En ese momento, él también era un atleta más, dispuesto a ayudar a otro a llegar a la meta.

Impacto del gesto en la competencia y reacciones posteriores

De manera curiosa, el voluntario llevaba puestos sus zapatillas, consideradas de la suerte, ya que eran las mismas con las que había completado el Ironman Texas en años anteriores.

Gracias a este gesto, Schaupp no solo logró terminar la carrera, sino que alcanzó el primer lugar en su categoría por edad.

Tras cruzar la meta, la atleta regresó para encontrar a Panjaitan y devolverle los zapatos, algo que él no esperaba. El encuentro estuvo marcado por la emoción, risas y un abrazo, además de una fotografía que inmortaliza el momento.

Panjaitan expresó su entusiasmo por compartir la historia, con la esperanza de que inspire a más personas a ayudarse mutuamente, incluso en los escenarios más competitivos.