Médico de Florida admite que confundió el hígado con el bazo durante una cirugía

Composición de fotos de Thomas Shaknovsky, el doctor acusado de homicidio y William Bryan, la víctima. ( FUENTE EXTERNA )

Un cirujano de Florida acusado de extirpar el órgano equivocado a un paciente durante una cirugía reconoció bajo juramento que no pudo diferenciar entre el hígado y el bazo debido al estado crítico en que se encontraba el hombre de 70 años, quien posteriormente murió en la mesa de operaciones.

El médico, identificado como Thomas Shaknovsky, enfrenta cargos penales por la muerte de William Bryan, ocurrida durante una esplenectomía laparoscópica realizada en agosto del año pasado en el Hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast, en Florida.

Según NBC News, el galeno declaró durante un interrogatorio en noviembre que el procedimiento se complicó debido a una hemorragia interna y a que el colon agrandado del paciente dificultaba identificar el origen del sangrado.

"Y no pude notar la diferencia porque estaba muy alterado", expresó Shaknovsky al referirse a la extracción equivocada del órgano.

La declaración forma parte de una demanda por negligencia médica y homicidio culposo presentada por Beverly Bryan, viuda de la víctima.

De acuerdo con la demanda, Bryan y su esposa, residentes en Alabama, se encontraban de viaje en Florida cuando el hombre acudió al hospital por fuertes dolores abdominales. Allí, los médicos recomendaron una cirugía tras detectar una anomalía en el bazo.

Sin embargo, durante la operación, Shaknovsky extirpó el hígado en lugar del bazo, provocando una "pérdida de sangre inmediata y catastrófica" que derivó en la muerte del paciente, según alegan los abogados de la familia.

El médico aseguró que el caso lo ha dejado profundamente afectado emocionalmente.

"No puedo explicarles lo que significa para un cirujano perder a un paciente en la mesa de operaciones, lo desmoralizador y devastador que es", afirmó.

"Es algo devastador, con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Y pienso en ello todos los días", agregó.

La demanda sostiene además que el cirujano intentó encubrir el error al etiquetar incorrectamente el hígado como si fuera el bazo y explicar a la esposa del paciente que el órgano estaba "cuatro veces más grande de lo normal" y se había desplazado dentro del cuerpo.

Acciones legales y consecuencias para el cirujano

Las autoridades indicaron que Shaknovsky habría cometido varios errores durante el procedimiento, incluyendo cambiar de una cirugía laparoscópica a una abierta sin solicitar apoyo adicional pese a la emergencia médica.

El pasado mes, el médico —a quien ya le fue retirada la licencia— fue arrestado mientras trabajaba como conductor de Lyft y acusado de homicidio involuntario en segundo grado. De ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

No es la primera vez que Shaknovsky enfrenta acusaciones por negligencia médica. Anteriormente fue demandado por la muerte de otra paciente de 70 años que desarrolló sepsis tras una operación. Ese caso fue resuelto mediante un acuerdo extrajudicial.

El médico tiene previsto comparecer nuevamente ante un juez el próximo 19 de mayo.