Cofundador de e.l.f. Cosmetics dejará vida millonaria para convertirse en sacerdote católico

El cofundador de e.l.f. Cosmetics, Scott Borba será ordenado sacerdote católico el próximo 23 de mayo de 2026 en la Diócesis de Fresno. ( FUENTE EXTERNA )

El cofundador de e.l.f. Cosmetics, Scott Borba será ordenado sacerdote católico el próximo 23 de mayo en la Diócesis de Fresno, en California, luego de abandonar una exitosa carrera multimillonaria en la industria de la belleza para dedicarse completamente a la vida religiosa.

Borba, actualmente diácono, trabajó durante más de 20 años como esteticista, actor, modelo, cantante y empresario en el mundo de la salud y la cosmética, alcanzando gran éxito económico y reconocimiento público.

Sin embargo, aseguró que desde niño sintió el llamado al sacerdocio, aunque decidió aceptarlo muchos años después.

Según contó en entrevistas recogidas por medios católicos y locales, sintió por primera vez la vocación a los 10 años, durante una misa a la que asistía junto a su madre.

"Ella me pidió que mirara al altar y me preguntó si quería ser el hombre que llevaba las vestiduras", recordó Borba. "Las túnicas del sacerdote brillaban como si tuvieran escarcha y supe que Dios estaba poniendo en mi corazón el deseo de ser sacerdote".

El empresario explicó que durante años persiguió una vida enfocada en el lujo, el dinero y el éxito personal, especialmente tras mudarse a Los Ángeles, donde quedó atrapado por el estilo de vida de Hollywood.

"Vivía para mí mismo. Idolatraba el lujo y todo lo material. Era el ejemplo perfecto de esa vida", expresó.

Borba confesó que llegó a sentir que estaba perdiendo el rumbo espiritual y aseguró que, pese a tener fama y riqueza, no encontraba verdadera felicidad.

Decisión y preparación para la ordenación sacerdotal

"Dios me bendijo con todo lo que pudiera imaginar: dinero, éxito y reconocimiento. Pero me di cuenta de que esa no es la vida para la que estamos hechos. Estamos llamados a vivir para el cielo", afirmó.

Tras decidir ingresar al sacerdocio a los 42 años, dijo haber entregado toda su fortuna y bienes a obras benéficas, incluyendo negocios y propiedades.

El futuro sacerdote también atribuyó su conversión a las oraciones de su familia y especialmente a la devoción por la Virgen María.

"Sé que nuestra Madre Santísima me llevó a esta vocación por su amor hacia mí y hacia su Hijo", manifestó. "Nunca he sido tan feliz ni he sentido tanta alegría".

La ordenación sacerdotal de Borba ha llamado la atención por el contraste entre su antigua vida como empresario de lujo y la decisión de dedicar su vida al servicio religioso dentro de la Iglesia Católica.