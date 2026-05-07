EE. UU. comenzará a anular pasaportes a padres que tengan deudas de manutención

EE. UU. comenzará a anular pasaportes a padres con deudas de manutención infantil. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que mantienen grandes deudas por manutención infantil no pagada, según informó el Departamento de Estado.

La medida entrará en vigor este viernes y, en una primera etapa, afectará a personas que adeudan 100,000 dólares o más en pagos atrasados de manutención, lo que representa aproximadamente 2,700 titulares de pasaportes estadounidenses, de acuerdo con datos suministrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las autoridades adelantaron además que el programa será ampliado próximamente para incluir a cualquier padre o madre con deudas superiores a 2,500 dólares, el límite establecido por una ley federal aprobada en 1996, aunque rara vez aplicada hasta ahora.

Hasta esta semana, la sanción solo afectaba a quienes intentaban renovar su pasaporte. Con la nueva política, el Departamento de Salud notificará automáticamente al Departamento de Estado sobre todas las personas con pagos vencidos por encima de 2,500 dólares, permitiendo la revocación inmediata de sus documentos de viaje, según reportó la agencia AP.

Justificación de la medida

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, defendió la decisión y afirmó que la medida busca obligar a los padres morosos a cumplir con sus responsabilidades.

"Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser efectiva para lograr que quienes deben manutención infantil paguen sus deudas", expresó la funcionaria.

Impacto del programa

Según el Departamento de Estado, desde que comenzaron a discutirse los cambios en febrero, cientos de padres ya se han puesto al día con las autoridades estatales para evitar sanciones.

Las autoridades señalaron que el programa ha permitido recuperar alrededor de 657 millones de dólares en pagos atrasados desde su implementación en 1998, incluyendo más de 156 millones recaudados durante los últimos cinco años mediante pagos únicos realizados por más de 24,000 personas.

Las personas afectadas serán notificadas de que sus pasaportes ya no podrán utilizarse para viajar y deberán solicitar un nuevo documento una vez demuestren que pagaron la totalidad de la deuda pendiente.

En caso de que un ciudadano se encuentre fuera de Estados Unidos cuando su pasaporte sea revocado, tendrá que acudir a una embajada o consulado estadounidense para obtener un documento de emergencia que le permita regresar al país.