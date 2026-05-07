Familia dominicana permanece en estado crítico tras incendio en Inwood, Nueva York

Familia dominicana afectada por el incendio en un edificio de apartamentos en Inwood, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una familia dominicana enfrenta momentos de angustia y dolor tras el incendio registrado en un edificio residencial en Inwood, Alto Manhattan, Nueva York, que dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos ciudadanos dominicanos.

La tragedia afectó a una familia de cinco integrantes. La madre y tres de sus hijos permanecen en estado crítico debido a graves quemaduras, cortaduras e inhalación de humo. El padre logró salvarse porque se encontraba trabajando cuando ocurrió el siniestro.

Según informó Univision, el dominicano Alexis Rodríguez permanece a las afueras del hospital donde sus familiares reciben atención médica desde la madrugada del pasado lunes.

"Si hubiese pasado que ellos no estuvieran con vida, yo tampoco quisiera la mía", expresó Rodríguez entre lágrimas.

El hombre relató que fue alertado sobre el incendio mediante una llamada telefónica de su hermana.

"Ella me llamó que mis hijos estaban quemados, según lo que le decían. Yo venía de trabajar, pero con la mente de que ya yo no iba a encontrar a mi familia", narró.

Rodríguez explicó que su hija de cinco años fue rescatada inconsciente tras inhalar una gran cantidad de humo. Asimismo, indicó que su esposa, su hijo de nueve años y su hija de 18 tuvieron que ser intubados debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el incendio.

"Ahora mismo la que más grave está es la de 18, que recibió muchas quemaduras por fuera, el rostro, parte de los cabellos también, quemaduras en las manos, cortadas", detalló el padre.

Además del impacto físico y emocional, Rodríguez aseguró que la familia perdió todas sus pertenencias y el esfuerzo acumulado durante años en Estados Unidos.

La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, fallecieron la madrugada del lunes en el incendio registrado en el edificio de apartamentos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, Nueva York.

Investigación en curso

Documentos judiciales revelan que el Departamento de Preservación de la Vivienda había demandado previamente al propietario del edificio por supuestas condiciones inseguras en el inmueble.

De acuerdo con Univision, la denuncia señalaba prácticas consideradas parte de una campaña "intencional y agresiva" para acosar y desalojar a inquilinos con renta regulada.

Entretanto, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que la causa del incendio continúa bajo investigación y que, hasta el momento, no se han realizado arrestos.