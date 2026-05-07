FBI allana oficina de líder del Senado de Virginia en medio de investigación por corrupción. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron este miércoles un allanamiento en la oficina de la líder del Senado estatal de Virginia, L. Louise Lucas, como parte de una investigación federal por presunta corrupción, según informaron fuentes a la agencia AP.

El operativo también incluyó una tienda de cannabis ubicada junto a la oficina de la legisladora en Portsmouth, negocio que Lucas abrió en 2021.

De acuerdo con las fuentes citadas por AP, la investigación fue iniciada durante la administración del expresidente Joe Biden, aunque el caso ha generado controversia política en medio de nuevas investigaciones federales impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.

El FBI confirmó únicamente que ejecutó una orden de registro autorizada por un tribunal federal en Portsmouth, sin ofrecer más detalles sobre la pesquisa.

Allanamiento en la oficina de L. Louise Lucas

Testigos indicaron que agentes vestidos con camisetas del FBI ingresaron tanto a la oficina política de Lucas —que también alberga un negocio de servicios para personas con discapacidad— como a la tienda llamada Cannabis Outlet. Durante varias horas, las entradas al estacionamiento fueron bloqueadas con vehículos sin identificación y luces policiales.

Al finalizar el operativo, los agentes fueron vistos retirando cajas y bolsas desde la parte trasera del establecimiento.

Lucas, una de las principales impulsoras de la legalización de la marihuana en Virginia, ha sostenido que su tienda comercializa únicamente productos legales derivados del cáñamo y CBD. Sin embargo, medios locales habían reportado previamente cuestionamientos sobre el etiquetado de algunos productos vendidos allí.

Aunque Virginia legalizó la posesión de marihuana, las ventas recreativas al por menor todavía continúan siendo ilegales en el estado.

Reacciones políticas ante el allanamiento

En un comunicado emitido la noche del miércoles, la legisladora denunció que la investigación tiene motivaciones políticas.

"Las acciones de hoy van mucho más allá de una senadora estatal; se trata del poder y de quién puede usarlo en nombre del pueblo", afirmó Lucas. "Cuando esta administración es desafiada, intenta intimidar y silenciar a quienes se le enfrentan".

El presidente de la Cámara de Delegados de Virginia, Don Scott, expresó preocupación por el allanamiento y pidió evitar conclusiones políticas apresuradas mientras se conocen más detalles del caso.

Otros demócratas del estado vincularon el operativo con recientes investigaciones federales dirigidas contra figuras consideradas adversarias de Trump.

Lucas ha sido una figura influyente en la política de Virginia durante más de tres décadas y recientemente encabezó esfuerzos de redistribución electoral impulsados por demócratas para contrarrestar cambios promovidos por republicanos afines a Trump.

La legisladora, de 82 años, fue además la primera mujer afroamericana elegida para un concejo municipal en Portsmouth y actualmente es la primera mujer y la primera persona afroamericana en ocupar la presidencia pro tempore del Senado estatal de Virginia.