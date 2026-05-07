Marco Rubio: "Cualquiera en EE. UU., sin importar de dónde venga, puede lograr cualquier cosa"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió el miércoles un mensaje sobre el futuro del país y el llamado "sueño americano", en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se celebrará el próximo 4 de julio de 2026.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, Rubio afirmó que su esperanza es que Estados Unidos continúe siendo "el lugar donde cualquiera, de cualquier parte, puede lograr cualquier cosa".

"Queremos que siga siendo el lugar donde cualquiera, sin importar de dónde venga, pueda lograr cualquier cosa. Donde no estés limitado por el color de tu piel o por tu origen étnico", expresó el funcionario.

Rubio aseguró que Estados Unidos es "un país único y excepcional" y sostuvo que el aniversario número 250 representa una oportunidad para reflexionar sobre la historia del país y sus avances.

"Tenemos mucho que aprender y de lo que sentirnos orgullosos en nuestra historia", afirmó.

Reflexiones sobre la historia estadounidense

El secretario de Estado reconoció que la historia estadounidense "no es perfecta", pero la describió como una "historia de mejora perpetua", en la que cada generación deja a la siguiente "más libre, más próspera y más segura".

Las declaraciones de Rubio llegan en medio de las estrictas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, lo que ha generado contrastes entre el discurso sobre oportunidades para inmigrantes y las medidas de control fronterizo implementadas por el gobierno federal.

La historia personal de Marco Rubio

La historia personal de Rubio también ha sido parte central de su mensaje público. Hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos antes de la Revolución Cubana, el funcionario ha señalado en varias ocasiones que sus padres emigraron buscando oportunidades que no podían alcanzar en su país de origen.

Durante su juramentación como secretario de Estado en enero de 2025, Rubio agradeció en español a sus padres "por venir a este país para que nosotros viviéramos los sueños que no fueron posibles para ellos".

El funcionario, considerado una de las figuras más influyentes de la política exterior estadounidense, también ocupa desde mayo de 2025 el cargo de asesor de seguridad nacional en funciones.

El mensaje forma parte de las actividades relacionadas con la iniciativa patriótica "Freedom 250", promovida por la administración Trump para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.