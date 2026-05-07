Cónsul en Nueva York dice que más de 300 dominicanos fueron víctimas de estafas inmobiliarias. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez, afirmó este jueves que más de 300 dominicanos residentes en esa ciudad fueron víctimas de estafas relacionadas con falsas ventas de propiedades en la República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa Revista 110, el funcionario explicó que el consulado recibió numerosas denuncias de dominicanos afectados por fraudes inmobiliarios y que, a raíz de esa situación, se coordinaron acciones con distintas instituciones del Estado dominicano.

Según detalló, el consulado trabajó junto al Defensor del Pueblo, la Procuraduría General de la República, el Registro Inmobiliario, Pro Consumidor, el Ministerio de Vivienda y entidades bancarias para desarrollar jornadas de orientación y una guía de inversión segura con el objetivo de prevenir nuevas estafas.

Iniciativas para la comunidad dominicana

Vázquez Martínez señaló que desde su llegada al consulado ha impulsado iniciativas para fortalecer el vínculo entre la diáspora dominicana y su país de origen.

Entre esos proyectos destacó "El Cafecito con el Cónsul", un espacio creado para mantener contacto directo con la comunidad dominicana en Nueva York y escuchar sus principales problemáticas.

El diplomático también resaltó el programa "Origen de la Excelencia", orientado a fortalecer la conexión cultural de las nuevas generaciones de dominicanos nacidos en Estados Unidos con sus raíces familiares y nacionales.

Explicó que, en coordinación con autoridades educativas del estado de Nueva York, fueron seleccionados estudiantes destacados descendientes de dominicanos para visitar República Dominicana y participar en encuentros con instituciones gubernamentales, educativas y culturales.

"El objetivo es evitar la desconexión de la tercera y cuarta generación de dominicanos en el exterior con el país de origen de sus familias", expresó.

Representación política de dominicanos en el exterior

Durante la entrevista, el cónsul defendió además la representación política de los dominicanos residentes en el exterior y su derecho a participar en los procesos electorales.

"Vale la pena la representación dominicana en el exterior, pero debemos elegir personas que verdaderamente representen con dignidad a la comunidad", manifestó.

Asimismo, destacó el crecimiento de la presencia dominicana en la política estadounidense, mencionando al congresista Adriano Espaillat y otros líderes de origen dominicano que aspiran a ocupar cargos en el Congreso de Estados Unidos.

Finalmente, sostuvo que la comunidad dominicana "se ha agigantado" en Nueva York y otros estados del país norteamericano, ocupando cada vez más espacios de liderazgo en instituciones públicas y organizaciones comunitarias.