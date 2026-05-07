Desmantelan red que enviaba cocaína desde RD hacia Miami; hay cinco arrestados

Red internacional movía cocaína desde RD hasta Miami: cinco arrestados en operativo "Mousetrap" ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una presunta red internacional de narcotráfico que movía grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, pasando por la República Dominicana, hasta el sur de Florida, utilizando embarcaciones pesqueras y un lujoso edificio residencial en Miami como centro de operaciones.

El operativo, denominado Operation Mousetrap, resultó en el arresto de cinco sospechosos vinculados a una organización acusada de almacenar y distribuir cocaína a gran escala desde un rascacielos en Midtown Miami.

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la red traficaba cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y la República Dominicana, mientras que otra investigación paralela, llamada Operation Horseman's Voyage, se enfocó en las rutas marítimas utilizadas para introducir la droga al país.

Los investigadores descubrieron que la organización importaba hasta 1,700 kilogramos de cocaína utilizando embarcaciones pesqueras de alta gama que viajaban desde República Dominicana hacia Miami.

Según las autoridades, una estructura de distribución con base en Miami, presuntamente liderada por Andy Gabriel Mercedes-Hernández, se encargaba de almacenar y distribuir la cocaína en el sur de Florida. La organización estaría integrada por unas 20 personas, incluyendo capitanes de embarcaciones, personal de seguridad y distribuidores callejeros.

Acciones de la autoridad y decomisos en Miami

En octubre, agentes federales arrestaron a dos sospechosos y confiscaron más de 250,000 dólares en ganancias del narcotráfico escondidas en un vehículo. En otro operativo separado, las autoridades decomisaron más de 1,600 kilogramos de cocaína en una embarcación.

Posteriormente, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de allanamiento en un apartamento de lujo en Midtown Miami, donde ocuparon cerca de 536 kilogramos de cocaína, 14 armas de fuego —incluyendo un rifle AK-47 sin número de serie— y aproximadamente 3.1 millones de dólares en efectivo.

Un gran jurado federal presentó cargos contra Daniel Hernández, conocido como "Mickey"; Frank González; Alexander Walker Caraballo, alias "Al Biggs"; José Luis Díaz Jr., conocido como "Lil Cuz" o "Pri"; y Humberto Moreno, alias "Kiki", todos acusados de conspiración para distribuir sustancias controladas.

Hernández y Díaz también enfrentan cargos por distribución de drogas, mientras que Walker y González fueron acusados adicionalmente de posesión de armas para facilitar el narcotráfico y posesión ilegal de armas y municiones como delincuentes convictos.

Las autoridades indicaron que Walker fue arrestado con más cocaína empaquetada para distribución callejera y grandes cantidades de dinero ocultas en compartimentos secretos dentro de su vehículo.

Otros integrantes señalados en la investigación incluyen a Jesús Alberto Salcedo-Pérez, Keisy Estibet Peguero, Enmanuel Amauris Rivera-Cabrera y Mario Joel Rijo-Jiménez, quienes también fueron arrestados.

La Fiscalía federal informó además que continúan las acusaciones contra otros presuntos conspiradores, incluidos proveedores de cocaína con base en República Dominicana y Colombia.