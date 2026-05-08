La estación de la calle 125 de la línea 1 del metro de Nueva York contará finalmente con ascensores y nuevas mejoras de accesibilidad tras un acuerdo alcanzado entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y la Universidad de Columbia, informó el congresista Adriano Espaillat.

El proyecto busca convertir la estación en una instalación completamente accesible para personas con discapacidades y usuarios con movilidad reducida, luego de años de reclamos de residentes y organizaciones comunitarias del norte de Manhattan.

Como parte del acuerdo, la Universidad de Columbia invertirá aproximadamente 33 millones de dólares para financiar la construcción de un ascensor desde la calle hasta el mezzanine, además de nuevas escaleras mecánicas. Por su parte, la MTA asumirá el costo de instalar dos ascensores adicionales hacia los andenes.

Impacto en la comunidad

Espaillat aseguró que su oficina participó activamente en las conversaciones para lograr que ambas partes llegaran a un acuerdo y permitieran avanzar con la iniciativa.

"Esto representa una gran revolución de transporte aquí en Harlem, en la calle 125", expresó el congresista durante el anuncio oficial. "Esta inversión traerá más tránsito peatonal a los pequeños negocios, atraerá mayor inversión a la comunidad y comienza haciendo esta estación verdaderamente accesible".

El legislador señaló además que las mejoras forman parte de una visión más amplia para convertir la calle 125 en un importante centro regional de transporte, incluyendo futuras conexiones con la Segunda Avenida Subway, Metro-North, rutas rápidas de autobuses hacia aeropuertos y posibles servicios de transporte acuático en los ríos Hudson y Harlem.

Prioridad en accesibilidad

Espaillat también destacó que la accesibilidad del transporte público sigue siendo una prioridad a nivel federal. En ese sentido, recordó que recientemente envió una carta junto a la senadora Kirsten Gillibrand, el líder demócrata Chuck Schumer y los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres al secretario federal de Transporte, Sean Duffy, solicitando la liberación de fondos para proyectos de accesibilidad en Nueva York.

"Esto no solo es importante para la accesibilidad; es importante para el futuro económico del norte de Manhattan y para mantener nuestra comunidad competitiva con el resto de la ciudad", afirmó el congresista.