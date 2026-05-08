Adolescente y mujer mueren tras discusión por juego de fútbol infantil en Michigan ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 18 años compareció este viernes ante una corte de Michigan acusado de asesinato, luego de que una discusión por un juego informal de fútbol entre niños terminara en un tiroteo que dejó dos personas muertas.

La Policía de Grand Rapids informó que el incidente ocurrió el martes frente a una escuela de la ciudad, en el oeste de Michigan, y provocó el cierre temporal de dos centros educativos mientras la comunidad intenta recuperarse de la tragedia.

El acusado, identificado como Rafael Martínez-López, enfrenta cargos por el asesinato de Jeremiah Griffin-Cuevas, de 15 años, y de Savanah Rubio, de 38, también conocida como Savanah Villarreal.

Según documentos judiciales, Martínez-López también intentó dispararle a otro menor, aunque el arma no se accionó.

Las autoridades explicaron a la Agencia AP que el conflicto comenzó cuando el hermano menor del acusado pidió integrarse a un grupo de niños que jugaban fútbol, pero fue rechazado.

Reacciones familiares y medidas judiciales

Poco después se produjo el tiroteo en el que Jeremiah recibió un disparo mortal. La policía indicó que Rubio murió mientras intentaba ayudar al adolescente herido.

"Ella dio su vida para salvar a mi hijo. Jeremiah consideraba a Savanah como su tía", expresó Mildred Griffin, madre del menor fallecido, en declaraciones a WOOD-TV.

La mujer recordó a su hijo como un joven dedicado a la iglesia y alejado de problemas.

"Alguien me arrebató algo que nunca podré recuperar", dijo Griffin. "Iba al grupo juvenil todos los miércoles y a la iglesia todos los domingos. Yo sé cómo estaba criando a mi hijo, era un buen joven, no un delincuente".

Durante una breve audiencia judicial, Martínez-López reconoció los cargos de asesinato y otros delitos presentados en su contra. El juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza.

Su abogado, Craig Jenison, señaló que el joven no tenía antecedentes penales.