Dominicano enfrentará proceso de deportación tras condena por tiroteo en New Hampshire

El ciudadano dominicano Yoesmith Sosa Pérez permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enfrentará un proceso de deportación luego de ser condenado por dos cargos de asalto en primer grado con arma de fuego en el estado de New Hampshire.

Según las autoridades estadounidenses, Sosa Pérez solicitó la ciudadanía estadounidense en 2020, pero retiró la solicitud el 15 de marzo de 2021. Cinco meses después, fue arrestado por la Policía de Manchester, New Hampshire, por un tiroteo ocurrido en agosto de ese mismo año.

ICE informó que tomó custodia del dominicano en la prisión estatal y lo mantendrá detenido mientras avanzan los procedimientos de remoción migratoria.

El caso

El tiroteo ocurrió el 10 de agosto de 2021 en un edificio de apartamentos ubicado en el 400 de Amherst Street, en Manchester.

De acuerdo con la Policía de Manchester, Sosa Pérez y la víctima se conocían previamente y el incidente fue considerado aislado. La víctima, un hombre de 27 años, recibió dos disparos y sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida.

En 2023, Sosa Pérez fue declarado culpable de dos cargos de asalto en primer grado, aunque fue absuelto del cargo de intento de asesinato.

Posteriormente, apeló la condena alegando que actuó en defensa propia. Sin embargo, el pasado 9 de febrero de 2025, la Corte Suprema de New Hampshire rechazó la apelación y concluyó que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que no actuó para protegerse.

Dominican national Yoesmith Sosa-Perez applied for citizenship in 2020, but withdrew his application March 15, 2021. Five months later, he was arrested by Manchester, N.H., police on two counts of first-degree assault with a firearm and later convicted.



ICE took custody of him... pic.twitter.com/Kmv9hpj557 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 8, 2026

Según el fallo, el jurado escuchó testimonios que indicaban que ambos hombres se encontraban a unos 30 pies de distancia cuando ocurrieron los disparos. Además, el padre del acusado declaró que nunca vio a la víctima con un arma.

Los investigadores también señalaron que no se encontró ningún arma en posesión de la víctima ni cerca de la escena, y que Sosa-Pérez no presentaba lesiones físicas compatibles con una pelea.

La Corte determinó que el acusado "carecía de una creencia razonable" de que la víctima representara una amenaza de daño corporal grave, por lo que concluyó que el estado presentó pruebas suficientes para descartar la defensa propia.

Tras la decisión judicial, las autoridades migratorias confirmaron que el dominicano permanecerá detenido mientras se desarrolla su proceso de deportación de Estados Unidos.