EE. UU. comenzará este viernes a revocar pasaportes por deudas de manutención infantil ( FUENTE EXTERNA )

Las personas que adeuden más de US$2,500 en manutención infantil podrían perder su pasaporte estadounidense o ver rechazada una nueva solicitud, según las regulaciones federales que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes.

Destacaron que, para ser elegibles para un pasaporte, los ciudadanos deben estar al día con sus pagos de manutención infantil. De lo contrario, las autoridades pueden negar la emisión del documento o incluso revocar uno ya vigente.

La medida aplica a quienes mantienen deudas pendientes de "child support" en cualquiera de los estados del país. En esos casos, el titular recibirá una notificación oficial por correo electrónico o a la dirección postal registrada en su solicitud de pasaporte más reciente.

Procedimiento para la revocación y restauración del pasaporte

Las autoridades explicaron que las personas afectadas deberán comunicarse con el estado donde tienen la deuda para coordinar el pago correspondiente. Sin embargo, aunque la deuda sea saldada, el pasaporte revocado ya no podrá utilizarse para viajar y será necesario solicitar uno nuevo.

El proceso para restaurar la elegibilidad puede tardar entre dos y tres semanas, debido a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) debe confirmar que el pago fue realizado antes de autorizar nuevamente la emisión del documento.

En el caso de ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el extranjero y reciban una notificación de revocación, solo podrán optar por un pasaporte de validez limitada para regresar directamente a Estados Unidos hasta que se verifique el pago total de la deuda.

Acciones del Gobierno de Estados Unidos contra deudores de manutención

El Departamento de Estado indicó además que quienes ya solicitaron un pasaporte deberán primero pagar toda la manutención pendiente en cada estado donde mantengan deuda. Posteriormente, las agencias estatales notificarán al HHS, que eliminará el nombre de la persona de sus registros antes de que continúe el procesamiento de la solicitud.

El Gobierno de Estados Unidos comenzará este viernes a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que mantienen grandes deudas por manutención infantil no pagada, según informó el Departamento de Estado.

La medida entrará en vigor inicialmente para personas que adeudan 100,000 dólares o más en pagos atrasados de manutención, lo que representa aproximadamente 2,700 titulares de pasaportes estadounidenses, de acuerdo con datos suministrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Hasta esta semana, la sanción solo afectaba a quienes intentaban renovar su pasaporte. Sin embargo, con la nueva política, el Departamento de Salud notificará automáticamente al Departamento de Estado sobre las personas con pagos vencidos, permitiendo la revocación inmediata de sus documentos de viaje, según reportó la agencia AP.