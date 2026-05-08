EE. UU. busca retirar la ciudadanía a exdiplomático que ocupó varios cargos en República Dominicana

Víctor Manuel Rocha también tuvo funciones diplomáticas en República Dominicana. Según registros oficiales, se desempeñó como Oficial Político en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo entre diciembre de 1982 y enero de 1985. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes que busca retirar la ciudadanía estadounidense al exembajador y diplomático Víctor Manuel Rocha, acusado de haber trabajado durante décadas como espía para Cuba mientras ocupaba altos cargos diplomáticos y gubernamentales en Washington.

Los fiscales federales presentaron una demanda civil de desnaturalización contra Rocha, de 75 años, alegando que ocultó sus vínculos con el gobierno cubano durante su proceso de naturalización y mientras servía como funcionario estadounidense.

Calificado como "el espía cubano más prolífico", Rocha también tuvo funciones diplomáticas en República Dominicana. Según registros oficiales, se desempeñó como Oficial Político en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo entre diciembre de 1982 y enero de 1985, Luego fue subjefe de misión de la embajada entre 1991 y 1994.

Rocha no solo sirvió en República Dominicana en dos ocasiones, sino que también posee la nacionalidad dominicana. Además, su esposa y otros miembros de su familia son dominicanos.

DOJ pushes to denaturalize ´most prolific´ Cuban spy who served as US ambassador



: https://t.co/ZA17ny7XWz pic.twitter.com/KUCN5Fivf2 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 8, 2026

"Víctor Manuel Rocha no era un operativo de bajo nivel. Fue un exfuncionario de alto rango del gobierno de Estados Unidos que admitió haber servido en secreto al régimen cubano durante décadas", declaró el fiscal federal Jason Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

El Departamento de Justicia sostiene que Rocha no debió obtener la ciudadanía estadounidense debido a que presuntamente mintió durante su proceso de naturalización y actuó en contra de los principios de la Constitución estadounidense.

Rocha fue arrestado en Miami en 2023 luego de confesar sus actividades de espionaje a un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un representante de la inteligencia cubana identificado como "Miguel".

De acuerdo con el expediente judicial, entre 2022 y 2023 el exdiplomático sostuvo al menos tres reuniones grabadas en español con el agente infiltrado.

Durante esos encuentros, Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como "el enemigo" y aseguró que una de sus principales preocupaciones mientras trabajaba para el Departamento de Estado era "fortalecer la Revolución" cubana.

El exfuncionario se declaró culpable y fue condenado a 15 años de prisión por actuar durante décadas como agente secreto del gobierno cubano.

Su vínculo con República Dominicana

Nacido el 23 de octubre de 1950 en Colombia, Rocha posee ciudadanía estadounidense y dominicana y trabajó durante más de dos décadas para el Gobierno de Estados Unidos.

Además de sus funciones diplomáticas en Bolivia y Argentina, Rocha ocupó distintos cargos dentro del servicio exterior estadounidense mientras, según las autoridades, colaboraba secretamente con Cuba.

Las autoridades estadounidenses aseguran que las actividades de espionaje de Rocha comenzaron en 1973, cinco años antes de convertirse oficialmente en ciudadano estadounidense en 1978. Según la acusación, Cuba le instruyó aparentar ser una persona "de derecha" y llevar una vida aparentemente normal para evitar sospechas.

El Departamento de Justicia calificó a Rocha como uno de los "espías cubanos más prolíficos" detectados en la historia reciente de Estados Unidos y advirtió que continuará impulsando procesos para retirar la ciudadanía a personas que hayan mentido para obtenerla.

"Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que un agente de un adversario extranjero conserve el título de ciudadano estadounidense", afirmó el fiscal general adjunto Brett Shumate.