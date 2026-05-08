Dos residentes de Nueva Jersey bajo monitoreo por posible exposición al hantavirus

El crucero donde tres pasajeros muerieron infectados por el hantavirus. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades sanitarias de New Jersey informaron este viernes que mantienen bajo monitoreo a dos residentes del estado tras una posible exposición al hantavirus relacionada con el crucero MV Hondius, según publicó el portal News 12.

Según el Departamento de Salud estatal, ambos estuvieron en contacto indirecto con una persona infectada durante un viaje aéreo internacional, aunque aclararon que ninguno de los dos era pasajero del crucero.

Las autoridades precisaron que, hasta el momento, ninguno presenta síntomas compatibles con la enfermedad y que, por razones de privacidad, no se divulgará información sobre su lugar de residencia ni otros datos personales.

Riesgo bajo para la población

El organismo explicó que el riesgo para la población general en New Jersey sigue siendo muy bajo, ya que actualmente no se ha confirmado ningún caso de hantavirus en el estado, que además no registra antecedentes de contagios confirmados.

Los expertos señalaron que los hantavirus presentes en Estados Unidos suelen ser transmitidos por roedores y no se propagan entre personas. Sin embargo, la variante vinculada al brote del MV Hondius, conocida como virus Andes, se encuentra en Sudamérica y es la única cepa conocida capaz de transmitirse de persona a persona.

The New Jersey Department of Health been notified by the CDC that two New Jersey residents were potentially exposed to a person infected with hantavirus after that individual departed from the cruise ship MV Hondius. The residents were not passengers on the ship, and the... — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 8, 2026

Aun así, las autoridades subrayaron que este tipo de contagio es poco frecuente y, por lo general, requiere contacto cercano y prolongado con una persona infectada o con sus fluidos corporales.

Información sobre el período de incubación

El período de incubación del virus puede variar entre cuatro y 42 días, mientras que las personas asintomáticas no son consideradas contagiosas.

La gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, también se refirió al tema a través de redes sociales.