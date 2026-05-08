Haitiano indocumentado acusado de matar a una mujer con un martillo enfrentará la pena de muerte en Florida

Rolbert Joachin, de 40 años, responsable del asesinato ocurrido el pasado 2 de abril de Nilufa Easmin, una inmigrante originaria de Bangladesh de 51 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un inmigrante haitiano indocumentado acusado de asesinar brutalmente a una empleada de una estación de gasolina en Fort Myers enfrentará la pena de muerte, informaron fiscales este jueves.

La fiscal estatal Amira Fox anunció que un gran jurado del condado Lee, Florida presentó una acusación formal contra Rolbert Joachin, de 40 años, por el asesinato ocurrido el pasado 2 de abril de Nilufa Easmin, una inmigrante originaria de Bangladesh de 51 años.

De acuerdo con las autoridades, Joachin atacó a la víctima fuera de una gasolinera y la golpeó repetidamente en la cabeza con un martillo hasta causarle la muerte.

Videos de vigilancia captaron el violento ataque, que ocurrió luego de que la mujer confrontara al sospechoso por romper el cristal de su vehículo. Las autoridades describieron las imágenes como "extremadamente brutales e increíblemente violentas".

Tras el crimen, el sospechoso huyó de la escena, lo que provocó una intensa búsqueda policial en la ciudad antes de que agentes de la Policía de Fort Myers lograran arrestarlo.

"La violencia de este crimen fue extrema, injustificable y difícil de olvidar", expresó la fiscal Fox. "Este acusado entró ilegalmente a Estados Unidos y terminó brutalmente con la vida de una madre que simplemente estaba trabajando para mantener a su familia".

Fox aseguró que la fiscalía solicitará la pena capital contra Joachin.

Reacciones oficiales y contexto migratorio

"El acusado será castigado con todo el peso de la ley. Vamos a buscar la pena de muerte en este caso", afirmó.

El presidente Donald Trump también reaccionó al caso y criticó duramente las políticas migratorias de la administración de Joe Biden.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joachin ingresó ilegalmente a Estados Unidos en agosto de 2022 y posteriormente fue liberado dentro del país.

Aunque un juez federal emitió una orden final de deportación en su contra, el hombre recibió un Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que expiró en 2024, pero permaneció en territorio estadounidense.