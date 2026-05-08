Dominicano denuncia que fue detenido por error y golpeado por agentes de ICE en el Bronx

Un joven de origen dominicano de 19 años denunció que fue detenido por error por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en el Bronx, Nueva York. El incidente le dejó heridas en la cabeza, hematomas y una conmoción cerebral.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en la intersección de Gun Hill Road y Hull Avenue, donde varios agentes federales interceptaron a Jeury Concepción frente a una barbería.

Videos grabados por testigos y difundidos por Telemundo 47 muestran el momento en que los oficiales lo derriban al suelo y posteriormente lo suben esposado a un vehículo mientras sangraba de la cabeza.

Según relató el joven, los agentes se acercaron repentinamente y le ordenaron detenerse antes de inmovilizarlo.

Jeury Concepcion told News 12 that he was on his way to get a haircut with a friend when they noticed they were being followed. Moments later, he says ICE agents began chasing him before arresting him.



He believes the incident was a case of mistaken identity.#dhs #ice pic.twitter.com/0MMmyW6s5V — Natalie Hernandez (@nataliehertv) May 8, 2026

Detención y confusión durante el operativo

Las imágenes captadas con teléfonos celulares muestran a uno de los agentes corriendo hacia Concepción con el arma desenfundada, mientras otras personas observaban la escena en plena vía pública.

Concepción aseguró que, durante el trayecto, los agentes le solicitaron su identificación y su teléfono celular, momento en que supuestamente se dieron cuenta de que habían arrestado a la persona equivocada.

"Me pidió disculpas, me confundió con otra persona y me aseguró que no volvería a suceder, y que no quería que pensara que ellos lo habían hecho", dijo Concepción. "Y le dije que los iba a denunciar".

El joven afirmó que, tras reconocer el error, los agentes lo dejaron en un parque que no conocía, todavía golpeado y desorientado. Más tarde logró reencontrarse con su madre, quien lo llevó a un hospital donde recibió atención médica y puntos de sutura.

Reacciones y contexto del incidente

Además de las heridas visibles, el adolescente aseguró que sufrió una conmoción cerebral producto del operativo.

La familia indicó que planea presentar una queja formal por lo ocurrido. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre el caso.

El incidente ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump y las advertencias del llamado "zar de la frontera", Tom Homan, sobre un posible aumento de operativos migratorios en la ciudad de Nueva York.

Mientras tanto, legisladores estatales debaten propuestas respaldadas por la gobernadora Kathy Hochul para limitar la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración.