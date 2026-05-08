Empresarios evalúan abandonar Nueva York ante discurso fiscal de Mamdani

Líderes políticos y empresariales de Nueva York están intentando evitar que multimillonarios, inversionistas y grandes compañías abandonen la ciudad junto con miles de empleos, ante el temor de que las políticas impulsadas por el alcalde Zohran Mamdani aceleren la pérdida de riqueza en el estado.

La preocupación aumentó luego de que figuras del sector financiero como Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, y Marc Rowan, de Apollo Global Management, anunciaran planes para expandir operaciones fuera de Nueva York.

De acuerdo con empresarios citados por el New York Post, además de estos casos públicos existe una ola silenciosa de compañías que están trasladando operaciones debido a lo que consideran un ambiente hostil para los negocios.

Iniciativa Operation Boomerang

Ante esta situación, Andrew Murstein, fundador de Medallion Financial Corp., lanzó una iniciativa llamada "Operation Boomerang" para convencer a empresarios y ejecutivos de permanecer o regresar a Nueva York.

Murstein informó que aportará un millón de dólares de su propio dinero para la campaña y espera recaudar entre 20 y 30 millones adicionales.

Las preocupaciones del sector empresarial han estado vinculadas a la postura de Mamdani de "gravar a los ricos", una propuesta que durante meses generó temores de que personas adineradas y grandes compañías decidieran mudarse a estados con menores impuestos.

La tensión aumentó aún más después de que Mamdani utilizara como fondo en uno de sus videos en redes sociales el penthouse de 238 millones de dólares de Griffin en Manhattan, acción que el magnate calificó como "escalofriante".

El alcalde Eric Adams también intervino en el conflicto y trató de persuadir personalmente a Griffin para que reconsiderara cualquier plan de abandonar la ciudad. A través de la red social X, pidió a empresarios "mantenerse firmes".

Impacto económico en Nueva York

La preocupación ya habría llegado incluso al Ayuntamiento de Nueva York, donde funcionarios buscan maneras de reducir el impacto de la retórica de Mamdani sobre las empresas.

Empresarios consultados señalaron que existe inquietud porque la economía de la ciudad depende en gran medida de los impuestos pagados por grandes compañías y ejecutivos de altos ingresos.

Nueva York ha perdido aproximadamente 660 mil millones de dólares en crecimiento económico durante la última década, según datos del Committee to Unleash Prosperity, encabezando la pérdida económica entre los 50 estados.

Mientras tanto, estados como Florida y Texas continúan atrayendo residentes y empresas que abandonan Nueva York por el alto costo de vida y la carga tributaria.

Datos de la oficina del contralor estatal Thomas DiNapoli muestran que durante la pandemia miles de residentes dejaron Nueva York, representando el 71.5 % de toda la migración de salida del estado en 2020.

Además, Texas ya superó a Nueva York en cantidad de empleos dentro del sector financiero, con 519,000 trabajadores frente a 507,000 en el estado neoyorquino.

Incluso JPMorgan Chase ya cuenta con más empleados en Texas que en Nueva York, aumentando el temor de que Wall Street pierda fuerza como centro financiero global.

Funcionarios y empresarios advirtieron que la pérdida de compañías financieras podría afectar seriamente las finanzas de Nueva York, ya que gran parte de los ingresos de la ciudad dependen de impuestos relacionados con bonos y ganancias de Wall Street.

Pese a las críticas, portavoces de la gobernadora Kathy Hochul y de Mamdani defendieron el clima económico de la ciudad y aseguraron que Nueva York continúa siendo uno de los centros de negocios más importantes del mundo.

El portavoz de Mamdani, Joe Calvello, afirmó que el alcalde quiere que tanto trabajadores como empresarios prosperen, aunque insistió en que el sistema tributario actual "premia la riqueza extrema mientras las personas trabajadoras están al límite".

Mientras tanto, Murstein espera que su campaña ayude a recuperar el orgullo de empresarios neoyorquinos que se han mudado principalmente al sur de Florida.

"Todos se están mudando al sur de Florida, pero no es lo mismo", afirmó.