Olivia y Liam siguen siendo los nombres de bebés más populares en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Olivia y Liam se mantuvieron como los nombres de bebés más populares en Estados Unidos por séptimo año consecutivo, según datos publicados este viernes por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

La agencia federal elabora anualmente el listado utilizando la información de las solicitudes de tarjetas del Seguro Social de bebés nacidos en el país, cuyos registros se remontan hasta 1880.

En 2025, Olivia volvió a ocupar el primer lugar entre las niñas, seguida por Charlotte, Emma, Amelia y Sophia. Completan el Top 10 Mia, Isabella, Evelyn, Sofia y Eliana, quien ingresó al listado tras desplazar a Ava.

Nombres más populares entre los niños

Entre los niños, Liam conservó el primer puesto, seguido por Noah, Oliver y Theodore, que mantuvieron las mismas posiciones del año anterior. También figuran entre los nombres más populares Henry, James, Elijah, Mateo, William y Lucas.

La Administración del Seguro Social señaló además que algunos nombres experimentaron un fuerte crecimiento en popularidad durante el último año. Entre los niños destacó Kasai, nombre que significa "fuego" en japonés y suajili, y que subió más de mil posiciones hasta ingresar por primera vez al Top 1,000.

Cambios en la popularidad de nombres

En el caso de las niñas, Klarity —una variante ortográfica de la palabra inglesa "clarity"— fue el nombre que más aumentó en popularidad, escalando 1,396 puestos.

Por otro lado, nombres como Karim, Khaza, Khai y Landen fueron los que más perdieron popularidad entre los niños, mientras que Aubrie, Cattleya, Jaycee y Zendaya registraron las mayores caídas entre las niñas.

La SSA informó además que en Estados Unidos nacieron aproximadamente 3.6 millones de bebés en 2025, una cifra ligeramente inferior a los 3.61 millones registrados el año anterior.