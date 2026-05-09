Jóvenes dominicanos seleccionados para programa EE. UU. impulsan proyectos de liderazgo empresarial

El programa YLAI incluye formación especializada, mentorías y una estancia de un mes en empresas de Estados Unidos, donde los participantes podrán desarrollar proyectos vinculados a sus áreas de trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

Siete emprendedores dominicanos fueron seleccionados para participar en la edición 2025-2026 del programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos orientada a fortalecer el liderazgo, la innovación y el desarrollo profesional en América Latina y el Caribe.

Los seleccionados formaron parte de un proceso competitivo en el que participaron más de 1,690 aspirantes de la región y Canadá. Con su integración, pasarán a formar parte de una red de 2,430 jóvenes líderes de 37 países.

El grupo está compuesto por profesionales de distintos sectores productivos, desde la agroexportación y la energía renovable, hasta la cosmética, el transporte, la agroindustria y el emprendimiento social.

Sectores productivos

En el área agroexportadora figura Evaldo Jáquez Araujo, vinculado a Cosmos 2000 Internacional, empresa dedicada a la producción y exportación de frutas y vegetales.

En el sector energético, la ingeniera Verónica Ortega, cofundadora de Petasolare, trabaja en el desarrollo de soluciones de energía solar y sistemas de almacenamiento, enfocadas en la transición hacia fuentes más limpias.

Desde la industria cosmética, Laura Ortiz impulsa el emprendimiento Gingerly, orientado a productos de cuidado de la piel con fórmulas limpias y envases reutilizables.

En la agroindustria, Edward Devers lidera la Granja Avícola Devers, en Azua, con un modelo de producción de huevos enfocado en la sostenibilidad.

El diseño y la artesanía están representados por Camille Haddad, fundadora de Caribbean Jewels, marca de joyería inspirada en la identidad caribeña y el uso de piedras como el larimar.

En el área de movilidad, Daniel Vásquez encabeza EASY Mobility, una plataforma tecnológica que ofrece servicios de transporte y renta de vehículos.

También fue seleccionado Jathanael Hurtado, cofundador de la Fundación Maimón Avanza, organización sin fines de lucro que ofrece enseñanza gratuita de idiomas en Puerto Plata.

Programa YLAI

El programa YLAI incluye formación especializada, mentorías y una estancia de un mes en empresas de Estados Unidos, donde los participantes podrán desarrollar proyectos vinculados a sus áreas de trabajo.

La iniciativa busca fomentar la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades empresariales, con impacto en el desarrollo de los sectores representados por los jóvenes seleccionados.