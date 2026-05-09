Fiscal general interino de EE. UU. impulsa deseos de Trump en Departamento de Justicia

El fiscal general interino Todd Blanche habla en una conferencia de prensa sobre los cambios en las regulaciones de la ATF en el Departamento de Justicia en Washington D.C., EE. UU. ( EFE/EPA/LUKE JOHNSON )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a Pam Bondi como fiscal general el mes pasado por no haber logrado procesar con éxito a varios de sus supuestos adversarios políticos.

Trump nombró a Todd Blanche, su antiguo abogado personal, como sucesor interino de Bondi, y el exfiscal ha asumido con entusiasmo la tarea de llevar a cabo los deseos del presidente republicano.

Bondi "dirigía el Departamento de Justicia más como el bufete personal de Donald Trump que como un Departamento de Justicia imparcial", dijo Barbara McQuade, profesora de Derecho en la Universidad de Míchigan.

"Pero creo que solo ha empeorado desde que apareció Todd Blanche", agregó la exfiscal federal en declaraciones a la AFP.

Los casos de Comey

Bondi, en particular, no logró llevar a juicio los casos contra el exdirector del FBI James Comey, un crítico declarado de Trump, y la fiscal general de Nueva York Letitia James, quien presentó una importante demanda civil por fraude inmobiliario contra Trump después de que dejara la Casa Blanca en 2021.

Desde que sustituyó a Bondi, Blanche, antiguo número dos del Departamento de Justicia, ha obtenido una nueva acusación contra Comey, por presuntamente amenazar la vida de Trump en una publicación de Instagram que mostraba una foto de los números "8647" escritos con conchas marinas.

La acusación sostiene que "86" es jerga para "matar" y "47" una referencia a que Trump es el 47º presidente.

Randall Eliason, exfiscal federal, calificó el caso contra Comey de "broma", y añadió que "no hay nada de gracioso en el abuso de poder que representa".

"No se trata de procesar un caso penal legítimo", escribió Eliason en una publicación en Substack. "Se trata de utilizar el sistema de justicia para castigar a alguien percibido como enemigo de Trump".

"Aunque no termine en una condena", dijo, "una acusación de este tipo causa un enorme daño emocional y financiero. Y ese es precisamente el objetivo", explicó.

Blanche también ha apuntado recientemente contra una destacada organización de derechos civiles, el Southern Poverty Law Center (SPLC), considerada desde hace mucho tiempo una piedra en el zapato de los grupos de derecha.

El SPLC enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero por su uso de donaciones para pagar a informantes confidenciales en grupos de odio como el Ku Klux Klan y el Partido Nacionalsocialista de Estados Unidos.

"Deber"

En su primera rueda de prensa tras sustituir a Bondi, Blanche defendió las investigaciones sobre individuos o grupos que Trump considera opositores.

"Es cierto que algunos de ellos son hombres, mujeres y entidades con los que el presidente, en el pasado, ha tenido problemas y considera que deben ser investigados", dijo. "Ese es su derecho y, de hecho, es su deber hacerlo", añadió.

Blanche rechazó las acusaciones de que el Departamento de Justicia estaba siendo utilizado como arma contra los enemigos de Trump y alegó que hubo una "instrumentalización" del departamento por parte del gobierno de Joe Biden "como nunca se había visto en la historia".

Blanche formó parte del equipo de defensa de Trump en casos en Nueva York y en las dos causas presentadas por el fiscal especial Jack Smith por presunto manejo indebido de documentos clasificados y por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Los dos casos federales fueron retirados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.

McQuade dijo que los "movimientos muy agresivos" de Blanche "dan al menos la apariencia de que está haciendo una audición para el cargo de fiscal general, tratando de hacer y decir cosas que probablemente complazcan al presidente Trump".

Blanche puede seguir siendo fiscal general en calidad de interino durante 210 días antes de ser confirmado por el Senado.

Además de impulsar causas contra sus supuestos adversarios políticos, Trump también ha purgado a funcionarios del gobierno que consideraba desleales, ha apuntado a bufetes de abogados implicados en casos anteriores contra él y ha retirado fondos federales a universidades.

El expresidente demócrata Barack Obama se pronunció recientemente en contra de estas medidas, aunque evitó mencionar a Trump por su nombre.

"La Casa Blanca no debería poder ordenar al fiscal general que vaya por ahí procesando a quien el presidente quiera procesar", dijo Obama en "The Late Show with Stephen Colbert".

"La norma, la idea, es que el fiscal general es el abogado del pueblo", recordó Obama. "No es el consigliere del presidente".