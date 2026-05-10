Espaillat anuncia coalición afroamericana y latina para defender el derecho al voto

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat anunció la creación de una coalición afroamericana y latina para defender el derecho al voto y enfrentar prácticas de manipulación electoral que, según afirmó, ponen en riesgo la representación justa de las minorías en Estados Unidos.

El anuncio se realizó durante el evento “Harlem con Adriano”, celebrado en el edificio estatal Adam Clayton Powell Jr. en Harlem, Nueva York, con la participación de los asambleístas estatales Al Taylor y Edward Gibbs, además de líderes comunitarios, activistas y representantes de clubes demócratas del norte de Manhattan.

La iniciativa surge tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Louisiana vs. Callais, un fallo que, según organizaciones de derechos civiles y expertos legales, debilitó protecciones clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965 relacionadas con la representación electoral de las minorías raciales.

Un golpe devastador para las minorías

Durante su intervención, Espaillat calificó la decisión judicial como “un golpe devastador” y advirtió que algunos estados podrían volver a utilizar mecanismos para dividir o concentrar votantes afroamericanos y latinos con el fin de limitar su influencia política.

“No puede ser que los representantes elijan a las personas que van a representar. Debe ser el pueblo quien elija a sus representantes”, expresó el congresista, quien recordó además su relación con el fallecido líder de derechos civiles John Lewis.

Espaillat sostuvo que Harlem fue uno de los centros históricos del movimiento por los derechos civiles y aseguró que desde allí se fortalecerá nuevamente la lucha para proteger el voto de las minorías.

Propuestas legislativas en marcha

En el encuentro, el asambleísta Al Taylor anunció que presentará una propuesta para modificar la Constitución del estado de Nueva York y reforzar las protecciones electorales ante posibles abusos en la redistribución de distritos congresuales.

Por su parte, Edward Gibbs afirmó que respaldará iniciativas legislativas orientadas a proteger el derecho al voto, la votación anticipada y el registro electoral, asegurando que existe un esfuerzo más amplio para limitar la participación democrática.

La actividad contó también con la participación de jóvenes activistas y líderes comunitarios de Harlem, quienes hicieron un llamado a defender el acceso al voto para las futuras generaciones.

Al cierre del evento, Espaillat hizo referencia a figuras históricas como Thurgood Marshall y Martin Luther King Jr., afirmando que la lucha por la igualdad política sigue vigente.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho al voto, la votación anticipada y la capacidad de cada ciudadano de tener una voz sin obstáculos ni discriminación”, declaró el congresista.