"Te queremos": Barack Obama honra a Michelle Obama en el día de las madres de EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama felicitó este domingo, como de costumbre, a todas las madres y en particular a su esposa y madre de sus dos hijas, Michelle Obama. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama felicitó este domingo, como de costumbre, a todas las madres con motivo de la celebración del Día de las Madres en el país y dedicó un mensaje especial a su esposa, Michelle Obama.

"¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás! A Michelle Obama: agradezco todo el apoyo que has brindado a nuestras hijas y a nuestra familia a lo largo de los años. Te queremos", expresó el exmandatario a través de sus redes sociales.

Wishing all the moms out there a wonderful Mother´s Day!



To @MichelleObama, I´m grateful for all the ways you´ve shown up for our daughters and our family over the years. We love you. pic.twitter.com/04lLCZ302O — Barack Obama (@BarackObama) May 10, 2026

Este domingo se celebra en Estados Unidos el Día de las Madres, una de las fechas más importantes y emotivas del calendario estadounidense. La celebración, que tiene lugar cada segundo domingo de mayo, reúne a familias enteras en restaurantes, hogares e iglesias para honrar el amor, sacrificio y dedicación de las madres.

Aunque el Día de las Madres no es un feriado federal, es considerado una de las celebraciones más importantes del país, solo superada comercialmente por la temporada navideña.

Origen y evolución del Día de las Madres en Estados Unidos

La tradición moderna de esta festividad fue impulsada a inicios del siglo XX por Anna Jarvis, quien inició una campaña para homenajear a su madre tras su fallecimiento el 9 de mayo de 1905.

Jarvis envió numerosas cartas a congresistas, gobernadores y figuras públicas para promover la creación de un día especial dedicado a las madres.

Para 1911, la celebración ya era reconocida en todos los estados del país y, en 1914, el entonces presidente Woodrow Wilson proclamó oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres a nivel nacional.

Para la comunidad latina y dominicana residente en Estados Unidos, la fecha también representa un momento de unión familiar y reconocimiento a las madres inmigrantes que durante años han trabajado para sacar adelante a sus hijos y mantener vivas sus tradiciones lejos de su país de origen.