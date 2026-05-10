JCE entrega primera nueva cédula en el exterior a embajadora de RD ante EE. UU.

Durante la jornada de trabajo la comisión de la JCE entregó en Washington la primera cédula en el exterior a la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de la primera etapa focalizada para la entrega de la nueva cédula en el exterior, una comisión de la Junta Central Electoral desarrolló una agenda de trabajo en Estados Unidos de cara a comenzar a cedular a la comunidad dominicana que reside fuera de su país.

Desde el jueves 6 y hasta este domingo 10 de mayo, la comisión de la JCE sostuvo encuentros relacionados al desarrollo del proceso en Washington, Nueva York y New Jersey, demarcaciones donde continuó con la entrega de la nueva cédula a representantes y delegados de partidos políticos, así como a otras personas focalizadas residentes en esas demarcaciones.

Esta ruta de trabajo se realiza de cara al inicio este 20 de mayo del presente año de la ejecución plena de la renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral en el exterior.

La comunidad dominicana en el extranjero puede desde ya hacer su cita en el portal https://citas.jce.gob.do/ sin importar su mes de cumpleaños.

Entregan primera cédula en el exterior a embajadora de RD ante EE. UU.

Durante la jornada de trabajo, la comisión de la JCE entregó en Washington la primera cédula en el exterior a la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez, quien al recibirla expresó su orgullo y agradecimiento a la JCE, destacando que este nuevo documento de identidad cumple con estándares internacionales y es una carta de presentación que mantiene el vínculo con la República Dominicana en cualquier parte del mundo.

También fue entregada la nueva cédula a la embajadora de la República Dominicana ante la OEA, Mayerlin Roseiby Cordero Díaz y a la embajadora alterna de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Idalia del Rosario Castellano de Krawinkel.

Asimismo, la comisión de la JCE realizó la entrega de la nueva cédula a los cónsules dominicanos en New York y New Jersey, Jesús Vásquez Martínez y José Santana Suriel, respectivamente.

Esta ruta de trabajo contempló encuentros relacionados al desarrollo del proceso de entrega de la nueva cédula, jornada en la que Jáquez Liranzo, Fernández Guzmán y Sepúlveda, continuaron la entrega del documento de identidad a representantes y delegados de partidos políticos, así como otras personas focalizadas residentes en dichas demarcaciones.

Nueva cédula implica depuración rigurosa del registro civil y el padrón electoral

Durante el recorrido de la comisión de la JCE por los citados estados de EE. UU., el presidente de la Junta Central Electoral destacó durante sus palabras que la renovación del documento de identidad implica una depuración rigurosa y exhaustiva del registro civil y del padrón electoral.

"Por ejemplo, aquí en el exterior, con la entrega de esta primera cédula, inicia el padrón electoral en la ciudad de Nueva York, lo propio va a ocurrir en las distintas ciudades del exterior en las tres circunscripciones que complementan la dominicanidad electoral.

Por citas sin importar cumpleaños

Recordó que la entrega en el exterior de la nueva cédula será por citas y sin importar el mes de cumpleaños, resaltando que otro elemento importante es que en el exterior el ciclo de entrega culmina en enero de 2028.

Jáquez Liranzo convocó a la comunidad dominicana a hacer sus respectivas citas para que puedan obtener la nueva cédula a partir del 20 de mayo, fecha en la que inicia la ejecución plena en el extranjero y llamó a los dominicanos y dominicanas a ser pacientes y a comprender el proceso, porque a días de habilitar las citas ya habían pautadas más de 22 mil.

En ese sentido, adelantó que el aforo será aumentado para que puedan seguir realizando sus citas de cara a obtener el nuevo documento de identidad.