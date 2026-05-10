Informe alerta sobre aumento de contaminación en el sur del Bronx tras peaje por congestión

Un informe revela el aumento de contaminación en el sur del Bronx tras el peaje por congestión. ( FUENTE EXTERNA )

La calidad del aire en el sur del Bronx, en Nueva York, habría empeorado tras la entrada en vigor del sistema de peaje por congestión vehicular implementado en Manhattan, según un informe elaborado por investigadores de Universidad de Columbia y la organización comunitaria South Bronx Unite.

El estudio reveló que la concentración de partículas finas contaminantes aumentó después de que comenzara a aplicarse, en enero de 2025, el peaje base de 9 dólares para ingresar a Manhattan por debajo de la calle 60 durante las horas pico.

Los investigadores analizaron dos años de datos obtenidos a través de 19 sensores de calidad del aire instalados en distintas zonas del Bronx y determinaron que cuatro de ellos registraron incrementos significativos en los niveles de partículas finas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la exposición a este tipo de contaminantes puede provocar problemas cardiovasculares y respiratorios, además de aumentar el riesgo de muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Problemas de salud en el sur del Bronx

El sur del Bronx ha sido identificado durante años como "Asthma Alley" debido a los elevados índices de enfermedades respiratorias y los persistentes problemas de contaminación ambiental en la zona.

Según South Bronx Unite, aproximadamente uno de cada cinco niños en las áreas de Mott Haven y Port Morris ha sido diagnosticado con asma.

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Además, datos de salud de la ciudad indican que el 20.7 % de los adultos del sur del Bronx padecen esta enfermedad, una cifra considerablemente superior al promedio general de Nueva York, situado en 14.2 %.

Críticas al sistema de peaje

El sistema de peaje por congestión, impulsado para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire, ha generado más de 526 millones de dólares en ingresos netos durante su primer año de operación, superando las proyecciones iniciales.

Sin embargo, críticos del programa sostienen que los resultados financieros evidencian que la medida funciona principalmente como un mecanismo de recaudación.

Por su parte, la Metropolitan Transportation Authority cuestionó las conclusiones del informe y citó otros estudios que muestran una disminución general de la contaminación en distintas zonas de la ciudad desde la implementación del peaje.

Una investigación previa de Universidad de Cornell concluyó que la contaminación del aire disminuyó un 22 % dentro de la zona de alivio de congestión en Manhattan, ubicada al sur de la calle 60.

El presidente de la MTA, Janno Lieber, defendió el programa y aseguró que la reducción de la contaminación ha sido uno de los principales objetivos del sistema de peaje.

Asimismo, afirmó que parte de los ingresos obtenidos serán destinados a nuevas mejoras para los residentes del Bronx.