El restaurante dominicano Ajo y Orégano entra en la lista de los 100 mejores de Nueva York en 2026

Entrada del restaurante dominicano Ajo y Orégano en el Bronx, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La escena gastronómica de Nueva York volvió a captar la atención de amantes de la comida y críticos culinarios tras la publicación de la lista de los 100 mejores restaurantes del estado en 2026, elaborada por The New York Times. Entre los establecimientos seleccionados figura el restaurante dominicano Ajo y Orégano, ubicado en el Bronx.

De acuerdo con el medio estadounidense, la selección reúne desde exclusivos restaurantes de alta cocina hasta pequeños negocios de barrio que se han convertido en referentes culinarios de la ciudad. La lista fue elaborada este año por la crítica gastronómica Ligaya Mishan.

Mishan explicó que recorrió distintos puntos de Nueva York para construir la clasificación, utilizando el metro y caminando largas distancias para visitar cada restaurante.

“Para elaborar la clasificación, tuve en cuenta la imaginación, el ambiente, el servicio, la técnica, la pasión, el compromiso y el exquisito sabor, pero también, y lo más importante, la esencia neoyorquina. ¿Qué nos dice un restaurante sobre nuestra ciudad y sobre nosotros mismos?”, expresó Mishan.

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Ajo y Orégano destaca con sabor dominicano

El restaurante dominicano obtuvo el puesto 42 del listado. El establecimiento ofrece comida tradicional dominicana y se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más populares del sector.

Según la descripción de Mishan, Ajo y Orégano fue definido como uno de los restaurantes más animados de la ciudad. La crítica destacó sus “contraventanas rosas sobre paredes verde palma” y la forma en que sirven la comida en ollas metálicas con tapas pintadas.

“Los guisos son densos, de cocción lenta y pesados, y pronto tú también lo estarás. El cuerito, la piel crujiente del pernil (cerdo asado a fuego lento), tiene un crujido tan fuerte que retumba en tu cabeza”, escribió.

Asimismo, resaltó el mofongo dominicano de camarones, uno de los platos más populares del restaurante.

“El mofongo evoca una fuente de camarones, con las colas desplegándose desde una copa de plátano machacado mientras una salsa con sabor a cabezas de ajo enteras gotea por los lados”, agregó la crítica gastronómica.

En la página web del restaurante, lo califican como "un respiro del ajetreo" de la Gran Manzana, llevando a los comensales a las raíces de la República Dominicana, donde buscan satisfacer los antojos de auténtica comida dominicana.