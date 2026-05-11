Gobernador de Florida afirma que centro migratorio "Alligator Alcatraz" siempre fue temporal

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró el pasado jueves que el centro de detención migratoria conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades, Florida, siempre tuvo un carácter temporal y eventualmente será desmantelado.

Las declaraciones del mandatario republicano se produjeron luego de que el periódico The New York Times informara que autoridades estatales y federales mantienen conversaciones preliminares sobre un posible cierre de la instalación.

"En algún momento, por supuesto, lo desmontaremos. Ese siempre fue el objetivo", expresó DeSantis durante una conferencia de prensa en Lakeland.

Continuidad del centro migratorio

El gobernador explicó que la continuidad del centro dependerá de si el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos considera que tiene capacidad suficiente para albergar a los detenidos en otras instalaciones.

DeSantis indicó además que desde su apertura el verano pasado, el centro ha procesado y deportado a unas 22,000 personas detenidas por temas migratorios.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que Florida continúa siendo "un socio valioso" para avanzar en la agenda migratoria del presidente Donald Trump y señaló que evalúa constantemente las necesidades operativas relacionadas con los centros de detención.

Inversión y condiciones en el centro

Según el gobernador, el estado ha invertido más de un millón de dólares diarios en el funcionamiento del centro y aún espera recibir un reembolso federal de 608 millones de dólares solicitados a Washington.

La información también revela que los detenidos son separados según sus antecedentes criminales y el riesgo de fuga. Un manual divulgado como parte de una demanda judicial establece que durante los conteos regulares los migrantes no pueden hablar ni moverse, y que cualquier incumplimiento puede derivar en castigos colectivos dentro de las áreas de alojamiento.