Muere agente estatal de Massachusetts tras choque con conductor que iba en vía contraria

El agente fallecido es identificado como Kevin Trainor, de 30 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente de la Policía Estatal de Massachusetts murió la semana pasada luego de resultar gravemente herido en un aparatoso accidente ocurrido en la Ruta 1, en Lynnfield, Massachusetts cuando respondía a reportes sobre un conductor que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con las autoridades, el choque ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando un vehículo que viajaba hacia el sur por los carriles del norte impactó de frente la patrulla del agente.

El oficial fue trasladado de emergencia a un hospital de Boston con heridas que ponían en peligro su vida, pero poco después se confirmó su fallecimiento. El otro conductor murió en la escena del accidente.

Durante una rueda de prensa, el coronel Geoffrey Noble identificó al agente fallecido como Kevin Trainor, de 30 años.

"Hoy, la Policía Estatal de Massachusetts lamenta la muerte en acto de servicio del agente Kevin Trainor, quien fue asesinado sin sentido esta mañana por un conductor que circulaba en sentido contrario", expresó Noble.

Según explicó, Trainor terminaba su turno y se dirigía a casa cuando recibió el llamado de emergencia sobre el vehículo que transitaba en dirección opuesta.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, lamentó la muerte del oficial y destacó que perdió la vida mientras intentaba proteger a otros conductores.

"Hoy, Massachusetts está de luto por uno de esos héroes", manifestó Healey en un comunicado.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta y que se divulgarán más detalles conforme avance el proceso.

Identifican al conductor que iba en vía contraria

Horas más tarde, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Essex identificó al conductor involucrado como Hernan Marrero, de 50 años y residente de Roslindale.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué provocó que Marrero condujera en sentido contrario por la autopista.