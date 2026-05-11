Dominicano es acusado de aterrorizar vecinos en edificio de El Bronx

El dominicano Anthony Orozco, de 28 años, fue arrestado nuevamente tras ser acusado de acosar y amenazar a vecinos de un edificio. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Anthony Orozco, de 28 años, fue arrestado nuevamente tras ser acusado de acosar y amenazar a vecinos de un edificio de apartamentos en el sector de Williamsbridge, donde residentes aseguran vivir atemorizados por su comportamiento.

Según la policía, Orozco fue detenido el viernes alrededor de las 5:45 de la tarde en el edificio ubicado en la calle East 214th, luego de presuntamente violar una orden de protección emitida a favor de una de sus vecinas, Leonia Clemente.

La mujer denunció que Orozco amenazó a su hijo adolescente y posteriormente comenzó a golpear la ventana de su cocina con un palo mientras gritaba insultos en español.

El incidente quedó captado en una cámara de seguridad instalada en la puerta del apartamento de Clemente.

En las imágenes, Orozco aparece hablando por teléfono y discutiendo con agentes policiales antes de ser esposado en el pasillo del edificio.

Las autoridades informaron que el acusado enfrenta cargos por desacato criminal debido a la violación de la orden de protección y permanecía detenido hasta el sábado.

Comportamiento perturbador en el edificio

Vecinos aseguran que el hombre lleva años protagonizando episodios violentos y perturbadores dentro del edificio, incluyendo amenazas con armas, golpes a puertas y comportamiento obsceno en áreas comunes.

De acuerdo con denuncias previas, Orozco fue arrestado en al menos dos ocasiones durante abril. El 13 de abril fue acusado de destruir una cámara de seguridad con un palo y el 29 de abril presuntamente amenazó a Clemente con una barra metálica.

Residentes también alegan que el hombre ha sido visto caminando por los pasillos con hachas y martillos, en ocasiones usando pelucas y parcialmente desnudo.

Además, la administración del edificio aseguró que el pasado 4 de abril Orozco encendió las cuatro hornillas de gas de su apartamento sin prenderlas, provocando una peligrosa acumulación de gas en el inmueble.

"¿Qué intentaba hacer, explotar el edificio con todos adentro?", cuestionó una vecina identificada como Alexandra Reina.

Como consecuencia del incidente, el suministro de gas del edificio permanece suspendido desde hace aproximadamente un mes.

La empresa administradora indicó que intenta desalojar a Orozco desde junio y que el inquilino no paga renta desde diciembre. El proceso de desalojo continúa en el Tribunal de Vivienda de El Bronx.

Aunque Orozco se ha declarado no culpable de los cargos en su contra, vecinos aseguran que temen salir de sus apartamentos y reclaman una intervención urgente de las autoridades.