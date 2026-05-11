Adriano Espaillat entrega 1.2 millones de dólares para modernizar programa automotriz

El congresista Adriano Espaillat entregó 1.2 millones de dólares en fondos federales al Bronx Community College para modernizar su programa de Tecnología Automotriz. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat entregó 1.2 millones de dólares en fondos federales al Bronx Community College para modernizar su programa de Tecnología Automotriz y fortalecer la formación de estudiantes en áreas relacionadas con vehículos eléctricos, sistemas autónomos y diagnóstico automotriz avanzado.

La inversión forma parte de un proyecto de más de dos millones de dólares destinado a la renovación del Patterson Garage, instalación principal del programa automotriz de la institución ubicada en El Bronx.

De acuerdo con un documento de prensa, los fondos permitirán mejorar sistemas de ventilación, iluminación y climatización, además de ampliar espacios de instrucción práctica que simularán ambientes reales de trabajo en la industria automotriz moderna.

Durante el acto de entrega, Espaillat destacó la importancia de la educación técnica como herramienta para crear oportunidades laborales y fortalecer a las familias.

"El mejor programa social en Estados Unidos se llama un empleo", expresó el congresista ante estudiantes y autoridades académicas. "Un trabajo dignifica a las personas, fortalece a las familias y levanta comunidades enteras".

El legislador también recordó la experiencia de su familia en el sector automotriz y señaló que su padre fue propietario de una estación de gasolina y taller mecánico en Brooklyn, lo que —afirmó— le permitió conocer de cerca la evolución de la industria.

Nuevas oportunidades y formación en tecnología automotriz

Por su parte, el presidente del BCC, Larry D. Johnson Jr., indicó que la inversión permitirá ampliar el programa a más de 300 estudiantes y ofrecer capacitación alineada con las nuevas demandas del mercado laboral.

Mientras, el director del Departamento de Tecnología Automotriz, Clement Drummond, anunció que este otoño el programa incorporará una nueva concentración enfocada en vehículos eléctricos y tecnologías autónomas.

"El futuro del transporte no es solo eléctrico; es autónomo, conectado e impulsado por la innovación", afirmó Drummond.

La estudiante Kolonnie Green agradeció la inversión y aseguró que el acceso a profesores especializados y tecnología moderna ha sido una experiencia "invaluable".

Espaillat reiteró además su compromiso con el sistema universitario City University of New York y aseguró que continuará impulsando inversiones federales para ampliar oportunidades educativas y laborales en Nueva York.