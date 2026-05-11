Bebé de un año muere y otros dos niños resultan heridos en incendio en el Bronx

Un bebé de un año murió y otros dos niños resultaron gravemente heridos tras un incendio registrado la tarde del lunes en un edificio de apartamentos en El Bronx, Nueva York.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el fuego se desató poco después de las 3:30 de la tarde en un inmueble ubicado en la avenida Bainbridge, en el sector de Fordham.

Un jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) explicó que, al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron un incendio de gran magnitud en un apartamento del segundo piso.

De acuerdo con Telemundo 47, las llamas se propagaron rápidamente a través de las escaleras interiores hasta los niveles superiores del edificio.

El pequeño de un año fue encontrado sin vida dentro del inmueble, mientras que los otros dos menores, cuyas edades no han sido reveladas, fueron trasladados en estado crítico al Hospital St. Barnabas.

Además, tres bomberos y dos adultos resultaron heridos por inhalación de humo y quemaduras. Las autoridades indicaron que las lesiones no fueron de gravedad. Uno de los adultos rechazó recibir atención médica y el otro fue llevado a un centro hospitalario.

Similitudes con incendio previo en Inwood

Cerca de 80 bomberos participaron en las labores para controlar el incendio, cuya causa permanece bajo investigación.

Las autoridades señalaron que este siniestro guarda similitudes con el incendio ocurrido el pasado 5 de mayo en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, donde murieron tres personas, entre ellas dos dominicanos.

En ese incendio, las llamas también se propagaron rápidamente por las escaleras interiores del edificio, dejando a cientos de residentes desplazados.

Asimismo, cuatro miembros de una familia dominicana permanecen en estado crítico tras resultar afectados por el fuego. La madre y tres de sus hijos sufrieron graves quemaduras, heridas e inhalación de humo, mientras que se encontraba trabajando al momento del incidente.