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embajada de EE. UU. en Santo Domingo
embajada de EE. UU. en Santo Domingo

Embajada de EE.UU. en Santo Domingo prohíbe grabaciones en áreas consulares

Las personas que incumplan la prohibición deberán eliminar el contenido grabado y sus dispositivos serán retenidos hasta salir de la embajada

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    Embajada de EE.UU. en Santo Domingo prohíbe grabaciones en áreas consulares
    Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo (FUENTE EXTERNA)

    La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recordó que está prohibido tomar fotografías, grabar videos o registrar audio dentro de sus instalaciones y en el área de espera consular.

    La información fue publicada en la columna "Pregúntale al cónsul", difundida este lunes, donde además se detallan las medidas que se aplicarán a quienes incumplan la disposición.

    Según explicó la embajada, las personas que sean identificadas grabando con dispositivos electrónicos deberán eliminar inmediatamente cualquier contenido captado y sus teléfonos serán retenidos hasta el momento de abandonar las instalaciones.

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    Asimismo, advirtió que quienes se nieguen a entregar sus dispositivos serán retirados de la Sección Consular y tendrán que reprogramar una nueva cita para recibir el servicio solicitado.

    La misión diplomática también indicó que los solicitantes de visas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses que acudan a realizar trámites sí podrán ingresar con teléfonos celulares y relojes inteligentes, siempre que permanezcan apagados o en modo silencioso dentro de las áreas de espera.

    • Además, señaló que no estará permitido realizar ni recibir llamadas telefónicas y que cualquier audio solo podrá escucharse mediante el uso de audífonos. 
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