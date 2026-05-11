Embajada de EE.UU. en Santo Domingo prohíbe grabaciones en áreas consulares

Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recordó que está prohibido tomar fotografías, grabar videos o registrar audio dentro de sus instalaciones y en el área de espera consular.

La información fue publicada en la columna "Pregúntale al cónsul", difundida este lunes, donde además se detallan las medidas que se aplicarán a quienes incumplan la disposición.

Según explicó la embajada, las personas que sean identificadas grabando con dispositivos electrónicos deberán eliminar inmediatamente cualquier contenido captado y sus teléfonos serán retenidos hasta el momento de abandonar las instalaciones.

Normas para el uso de dispositivos electrónicos en la Sección Consular

Asimismo, advirtió que quienes se nieguen a entregar sus dispositivos serán retirados de la Sección Consular y tendrán que reprogramar una nueva cita para recibir el servicio solicitado.

La misión diplomática también indicó que los solicitantes de visas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses que acudan a realizar trámites sí podrán ingresar con teléfonos celulares y relojes inteligentes, siempre que permanezcan apagados o en modo silencioso dentro de las áreas de espera.

Además, señaló que no estará permitido realizar ni recibir llamadas telefónicas y que cualquier audio solo podrá escucharse mediante el uso de audífonos.