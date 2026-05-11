Gobernador de Texas invita a empresas de NY a mudarse tras críticas de Mamdani a multimillonarios

El gobernador de Texas, Greg Abbott. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que su estado está abierto a recibir empresas y ejecutivos de Nueva York, luego de las recientes críticas del candidato a la alcaldía neoyorquina Zohran Mamdani contra empresarios multimillonarios.

A través de un comunicado enviado por su portavoz Andrew Mahaleris, Abbott destacó que Texas ofrece un entorno favorable para las empresas, con ausencia de impuesto estatal sobre la renta, regulaciones "razonables" y políticas orientadas al crecimiento económico.

"Las políticas punitivas dirigidas contra empresarios exitosos y generadores de empleo solo aceleran la tendencia de compañías que eligen Texas", expresó Mahaleris.

Críticas de Mamdani y respuesta de Abbott

Las declaraciones surgen después de que Mamdani utilizara como telón de fondo el penthouse del fundador de Citadel, Ken Griffin, para promover un nuevo impuesto a propiedades de lujo en la ciudad de Nueva York. Griffin calificó la acción como "perturbadora".

El debate ha generado preocupación entre sectores empresariales y financieros de Wall Street, mientras algunos ejecutivos han advertido sobre la posibilidad de expandir operaciones fuera de Nueva York debido al ambiente que consideran hostil para los negocios.

Entre ellos figuran Griffin y Marc Rowan, quien también ha mencionado la posibilidad de aumentar operaciones fuera de la ciudad.

Empleos en el sector financiero

Datos de la organización Partnership for New York City indican que Texas ya superó a Nueva York en cantidad de empleos del sector financiero, con 519,000 trabajadores frente a 507,000 en el estado neoyorquino.

Además, JPMorgan Chase actualmente cuenta con más empleados en Texas que en Nueva York, lo que ha alimentado el debate sobre el futuro de Wall Street como principal centro financiero global.

El exgobernador demócrata de Nueva York, David Paterson, también criticó los comentarios de Mamdani y defendió a los empresarios y grandes contribuyentes de la ciudad.

"Esta es una gran ciudad. Hemos pasado por tiempos difíciles y este es el momento en que el liderazgo debe demostrar su capacidad", expresó Paterson durante una entrevista radial.

Hasta el momento, la oficina de Mamdani no ha respondido públicamente a las críticas.