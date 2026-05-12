Alcaldesa de California renuncia tras declararse culpable de actuar como agente de China

La alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, renunció a su cargo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que aceptó declararse culpable de actuar ilegalmente como agente del gobierno de China. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, renunció a su cargo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que aceptó declararse culpable de actuar ilegalmente como agente del gobierno de China.

Wang, de 58 años, enfrenta un cargo federal por operar en territorio estadounidense en representación de un gobierno extranjero sin notificar previamente a las autoridades, como exige la ley. El delito podría acarrearle hasta 10 años de prisión.

Según documentos judiciales, Wang colaboró junto a Yaoning "Mike" Sun, de 65 años, en la difusión de propaganda favorable al gobierno chino a través del portal US News Center, presentado como un medio dirigido a la comunidad chinoestadounidense local.

Colaboración con funcionarios chinos

El Departamento de Justicia aseguró que ambos trabajaban para promover intereses de la República Popular China mediante publicaciones y mensajes coordinados con funcionarios chinos.

Entre las pruebas citadas por fiscales figura una conversación realizada en 2021 a través de WeChat, en la que funcionarios chinos enviaron artículos previamente redactados negando acusaciones de genocidio y trabajo forzado en Xinjiang. Minutos después, Wang habría publicado el contenido en el portal y enviado el enlace a los funcionarios chinos.

Las autoridades también señalaron que Wang mantenía comunicación con John Chen, identificado por fiscales como un alto colaborador de inteligencia china con acceso directo al presidente Xi Jinping.

Chen se declaró culpable en 2024 de actuar ilegalmente como agente chino y de conspiración para sobornar a un funcionario público, por lo que fue condenado a 20 meses de prisión federal.

Por su parte, Sun fue arrestado en diciembre de 2024 y posteriormente sentenciado a cuatro años de prisión.

Renuncia y reacciones oficiales

Horas después de hacerse público el acuerdo judicial, Wang presentó su renuncia como alcaldesa. Funcionarios de Arcadia indicaron que las acciones investigadas ocurrieron antes de que asumiera el cargo en diciembre de 2022.

El administrador municipal de Arcadia, Dominic Lazzaretto, afirmó que no hubo participación de fondos públicos, empleados ni procesos oficiales de la ciudad en el caso.

"El hecho de que un gobierno extranjero intentara influir sobre un funcionario electo local es profundamente preocupante", expresó Lazzaretto en un comunicado.

Wang había sido elegida al concejo municipal en noviembre de 2022 y posteriormente asumió la alcaldía como parte del sistema rotativo de liderazgo del consejo municipal.